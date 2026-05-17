IPL 2026: जानिए क्यों PBKS के खिलाफ खेलने नहीं उतरे रजत पाटीदार

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PBKS के खिलाफ क्यों नहीं खेल रहे हैं पाटीदार?

पाटीदार चोट के कारण PBKS के खिलाफ मैच के लिए उपलब्ध नहीं हैं। टॉस के दौरान जितेश ने रजत की फिटनेस को लेकर कहा, "रजत अच्छी रिकवरी कर रहे हैं और उम्मीद है कि हैदराबाद में टीम में वापसी करेंगे।" खबरों के मुताबिक, वह धर्मशाला में टीम के साथ भी मौजूद नहीं हैं। बता दें कि पाटीदार 13 मई को KKR के खिलाफ पिछले मैच में खेले थे। इसके बाद RCB को 22 मई को SRH से खेलना है।