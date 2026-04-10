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IPL 2026: DC के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल का CSK के खिलाफ कैसा रहा है प्रदर्शन?
केएल राहुल अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं (फाइल तस्वीर)

IPL 2026: DC के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल का CSK के खिलाफ कैसा रहा है प्रदर्शन?

लेखन आदर्श कुमार
Apr 10, 2026
07:56 pm
क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 18वें मुकाबले में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) का सामना दिल्ली कैपिटल्स (DC) से होगा। इस मैच में DC के स्टार सलामी बल्लेबाज केएल राहुल से एक बड़ी पारी की उम्मीद होगी। यह खिलाड़ी इस समय शानदार फॉर्म में चल रहा है। गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ पिछले मुकाबले में राहुल के बल्ले से 92 रन निकले थे। ऐसे में आइए CSK के खिलाप उनके आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।

आंकड़े

CSK के खिलाफ ऐसे रहे हैं राहुल के आंकड़े 

राहुल CSK के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में छठे स्थान पर हैं। उन्होंने 2013 में इस टीम के खिलाफ पहला मुकाबला खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 16 मैच खेले हैं और इसकी 15 पारियों में 45 की शानदार औसत के साथ 630 रन बनाए हैं। इस दौरान उनकी स्ट्राइक रेट 142.85 की रही है। राहुल के बल्ले से CSK के खिलाफ 6 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 98* रन रहा है।

प्रमुख

CSK के प्रमुख गेंदबाजों के खिलाफ ऐसे हैं राहुल के आंकड़े 

राहुल और खलील अहमद के बीच 7 पारियों में आमना-सामना हुआ है। इस दौरान राहुल ने 39 गेंदों में 51 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 130.76 की रही है। खलील राहुल को एक बार आउट कर पाए हैं। राहुल और नूर अहमद 3 पारियों में आमने-सामने आए हैं। DC के सलामी बल्लेबाज ने 28 गेंदों का सामना किया है और 42 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 150 की है। नूर राहुल को आउट नहीं कर पाए हैं।

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करियर

राहुल के IPL करियर पर एक नजर 

राहुल ने अपना पहला मुकाबला 2013 में खेला था। उन्होंने अब तक 148 मुकाबले खेले हैं और इसकी 139 पारियों में 45.81 की औसत और 136.45 की स्ट्राइक रेट से 5,315 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 5 शतक और 41 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 132* रन रहा है। IPL 2026 में इस खिलाड़ी ने 3 मैच की 3 पारियों में 31 की औसत और 166.07 की स्ट्राइक रेट से 93 रन बनाए हैं।

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