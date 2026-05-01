IPL 2026: केएल राहुल ने टूर्नामेंट में 50वां 50+ का स्कोर बनाया, हासिल की ये उपलब्धि 

पारी ऐसी रही राहुल की पारी राहुल ने 42 गेंदों में 56 रन बनाए। उनके बल्ले से एक चौका और 3 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 133.33 की रही। अपनी पारी के दौरान उन्होंने IPL 2026 में अपने 500 रन भी पूरे किए। वह लीग में निरंतर रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। राहुल ने पहले विकेट के लिए अभिषेक पोरेल के साथ मिलकर 61 गेंदों में 105 रन की साझेदारी निभाई। मैच में DC को 5 विकेट से जीत मिली।

रन 8 बार 500+ रन बनाए राहुल ने इस 56 रन की पारी के साथ राहुल ने IPL 2026 में 13 मैचों में 44.41 की औसत से 533 रन पूरे कर लिए हैं। उनके बल्ले से एक शतक और 4 अर्धशतक निकले हैं। राहुल ने 8वीं बार IPL के एक सीजन में 500 से ज्यादा रन बनाए हैं। इस मामले में उनसे आगे सिर्फ विराट कोहली हैं, जिन्होंने 9 बार यह उपलब्धि हासिल की है। राहुल ने डेविड वॉर्नर के 7 बार के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया।

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उपलब्धि लगातार तीसरे सीजन राहुल ने जड़े 500 से ज्यादा रन राहुल ने लगातार तीसरे सीजन 500 से ज्यादा रन बनाए हैं। इससे पहले उन्होंने 2024 और 2025 में भी यह उपलब्धि हासिल की थी। खास बात यह है कि राहुल 2018 से 2022 तक लगातार 5 सीजन में भी 500+ रन बना चुके हैं। वह IPL इतिहास के उन चुनिंदा बल्लेबाजों में शामिल हैं, जिन्होंने 3 अलग-अलग टीमों (पंजाब किंग्स (PBKS), लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) और DC के लिए एक सीजन में 500 से ज्यादा रन बनाए हैं।

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