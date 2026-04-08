IPL 2026: KKR बनाम LSG मुकाबले का प्रीव्यू और आंकड़े, जानिए कैसी होगी कोलकाता की पिच

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 15वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की भिड़ंत लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) से होगी। KKR ने इस सीजन 3 मुकाबले खेले हैं। 2 में उसे हार का सामना करना पड़ा है और एक मैच बारिश के कारण रद्द हुआ था। वहीं, LSG ने 2 मैच खेले हैं। ऋषभ पंत की टीम को एक मैच में जीत और एक में हार मिली है। आइए मुकाबले से जुड़ी सभी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं।

हेड-टू-हेड KKR के खिलाफ LSG का पलड़ा रहा है भारी IPL में दोनों टीमों के बीच अब तक 6 मुकाबले हुए हैं। इस दौरान LSG ने 4 मैच में जीत का स्वाद चखा है। वहीं, KKR की टीम सिर्फ 2 मैच ही अपने नाम कर पाई है। IPL 2025 में दोनों टीमों के बीच एक मुकाबला हुआ था। उस मैच को LSG ने 4 रन से अपने नाम किया था। IPL 2024 में दोनों टीमों के बीच 2 मुकाबले हुए थे और उसे KKR ने जीता था।

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एकादश इस संयोजन के साथ नजर आ सकती है LSG पिछले मुकाबले में मिली शानदार जीत के बाद LSG अपने प्लेइंग इलेवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं करना चाहेगी। ऋषभ पंत एक ताबड़तोड़ पारी खेलना चाहेंगे। वहीं, शानदार फॉर्म में चल रहे अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी से एक और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी। निकोलस पूरन अपना खोया हुआ फॉर्म प्राप्त करना चाहेंगे। संभावित एकादश: मिचेल मार्श, ऋषभ पंत (विकेटकीपर/कप्तान), एडन मार्करम, निकोलस पूरन, अब्दुल समद, मुकुल चौधरी, एम सिद्धार्थ, आवेश खान, मोहम्मद शमी, दिग्वेश राठी और प्रिंस यादव।

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पिच कैसा होगा पिच का मिजाज? ईडन गार्डन स्टेडियम में काली मिट्‌टी की पिच बनाई जाती है। ऐसे में यह बल्लेबाजों को काफी रास आती है। खेल की शुरुआत में यहां तेज गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिलती है। उसके बाद स्पिनर्स हावी होते हैं। इस पिच पर अगर बल्लेबाज की निगाह एक बार जम गई तो आसानी से बड़े-बड़े शॉट्स लगते हैं। यहां की तेज आउटफील्ड भी बल्लेबाजों के पक्ष में जाती है। हाउस्टेट के मुताबिक, IPL में पहली पारी का औसत स्कोर 165 रन है।

जानकारी ऐसा रहेगा कोलकाता का मौसम एक्यूवेदर के अनुसार, 9 अप्रैल को कोलकाता का मौसम पूरी तरह साफ नहीं रहेगा। यहां अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहने का अनुमान है। बारिश की 90 प्रतिशत संभावना है। ऐसे में बारिश मैच के दौरान खलल डाल सकती है।

प्रदर्शन इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेगी नजरें रघुवंशी ने पिछले 10 मैचों में 39.57 की औसत और 146.56 की स्ट्राइक रेट से 277 रन बनाए हैं। रहाणे के बल्ले से पिछले 10 मैच में 143.08 की स्ट्राइक रेट से 269 रन निकले हैं। LSG के लिए मार्श ने पिछले 10 मैच में 41.1 की औसत से 411 रन बनाए हैं। गेंदबाजी में वरुण ने पिछले 9 मैच में 9 विकेट चटकाए हैं। LSG के आवेश के नाम पिछले 9 मैच में 11 विकेट है।