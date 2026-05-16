IPL 2026: KKR ने GT को हराकर जिंदा रखी प्लेऑफ की उम्मीदें, ये बने रिकॉर्ड्स

लेखा-जोखा मैच का लेखा-जोखा मैच में GT ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका ये फैसला गलत साबित हुआ। फिन एलन (93), अंगकृष रघुवंशी (82) और कैमरून ग्रीन (52) की शानदार पारियों के दम पर KKR ने 247/2 का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। जवाब में शुभमन गिल (85) और जोस बटलर (57) ने संघर्ष तो किया, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए। टीम 20 ओवर में 218/4 का स्कोर ही बना पाई।

इतिहास सुनील नरेन ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाले पहले विदेशी गेंदबाज बने सुनील नरेन ने मैच में इतिहास रच दिया। वह IPL में 200 मैच खेलने वाले पहले विदेशी खिलाड़ी बने। IPL इतिहास में नरेन से ज्यादा मुकाबले भुवनेश्वर कुमार (202), अंबाति रायडू (204), रॉबिन उथप्पा (205), अजिंक्य रहाणे (210), रविचंद्रन अश्विन (221), शिखर धवन (222), दिनेश कार्तिक (257), रविंद्र जडेजा (265), महेंद्र सिंह धोनी (278), रोहित शर्मा (279) और विराट कोहली (279) ने खेले हैं। नरेन ने किरोन पोलार्ड को पीछे छोड़ा, जिन्होंने 189 मुकाबले खेले थे।

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अर्धशतक एलन ने लगाया पहला अर्धशतक एलन ने 35 गेंदों का सामना किया और 93 रन बनाए। उनके बल्ले से 4 चौके और 10 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 265.71 की रही। इस खिलाड़ी ने पहले विकेट के लिए अजिंक्य रहाणे के साथ 27 गेंदों में 44 रन की साझेदारी निभाई। इसके बाद अंगकृष के साथ केवल 41 गेंदों में 95 रन जोड़ दिए। ये उनके IPL करियर का पहला अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 21 गेंदों में पूरा किया।

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पारी एलन ने हासिल की ये उपलब्धि एलन KKR के लिए IPL की एक पारी में 10 या उससे ज्यादा छक्के लगाने वाले तीसरे खिलाड़ी हैं। वह KKR के एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने 2 बार ये कारनामा किया है। इस सीजन दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ शतकीय पारी के दौरान भी उन्होंने 10 छक्के जड़े थे। उनसे आगे सिर्फ आंद्रे रसेल (11 छक्के बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स, 2018) और ब्रेडन मैकुलम (13 छक्के बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, 2008) हैं।

विकेट मोहम्मद सिराज ने पूरे किए 200 टी-20 विकेट मोहम्मद सिराज ने मैच में खास उपलब्धि हासिल की। उन्होंने टी-20 क्रिकेट में अपने 200 विकेट पूरे कर लिए। सिराज ने रहाणे को आउट कर ये उपलब्धि अपने नाम की। उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम की ओर से खेलते हुए 17 मैचों में 17 विकेट लिए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए 87 मैचों में 83 विकेट चटकाए थे। सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के लिए 6 मैचों में 10 और GT के लिए 30 विकेट अपने नाम किए हैं।

बल्लेबाजी अंगकृष ने इस संस्करण जड़ा इस संस्करण 5वां अर्धशतक अंगकृष ने 33 गेंदों का सामना कर अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने 44 गेंद खेले और 82 रन बनाकर नाबाद रहे। उनके बल्ले से 4 चौके और 7 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 186.36 की रही। यह उनके IPL करियर का 7वां और मौजूदा सीजन में 5वां अर्धशतक रहा। ये उनके IPL करियर का सर्वश्रेष्ठ स्कोर भी साबित हुआ। उन्होंने ग्रीन के साथ मिलकर केवल 52 गेंदों में 108 रन की साझेदारी निभाई।

रिकॉर्ड अंगकृष ने ये रिकॉर्ड किया अपने नाम IPL में 21 साल की उम्र में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में अंगकृष भी आ गए हैं। उन्होंने 5वीं बार 50 से ज्यादा रन बनाकर देवदत्त पडिक्कल (2022) की बराबरी की है। ऋषभ पंत (2018) और यशस्वी जायसवाल (2023) संयुक्त रूप से शीर्ष पर हैं। दोनों खिलाड़ियों ने 21 साल की उम्र में एक सीजन में 6-6 बार 50+ स्कोर बनाए थे। अंगकृष के पास अब इस रिकॉर्ड की बराबरी करने का शानदार मौका है।

धमाकेदार ग्रीन ने जड़ा अर्धशतक, पूरे किए 1,000 रन ग्रीन ने 28 गेंदों का सामना किया और 52 रन बनाए। उनके बल्ले से 3 चौके और 4 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 185.71 की रही। यह उनके IPL करियर का चौथा और GT के खिलाफ दूसरा अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 26 गेंदों में पूरा किया। KKR के लिए खेलते हुए ग्रीन ने अपना दूसरा अर्धशतक लगाया। उन्होंने IPL में अपने 1,000 रन भी पूरे किए। वह 41 मैचों की 40 पारियों में 1,023 रन बनाने में सफल रहे हैं।

कप्तानी ऐसी रही गिल की पारी और साझेदारी गिल 49 गेंदों में 85 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 5 चौके और 7 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 173.47 की रही। यह उनके IPL करियर का 31वां और KKR के खिलाफ तीसरा अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 33 गेंदों में पूरा किया। इस संस्करण वह अब तक 12 पारियों में 50 से अधिक की औसत और 161 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट के साथ 552 रन बना चुके हैं। उनके बल्ले से 5 अर्धशतक निकले हैं।

विकेटकीपर बटलर के बल्ले से निकला 27वां अर्धशतक बटलर ने मैच में 35 गेंदों का सामना किया और 57 रन बनाए। उनके बल्ले से 5 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 162.86 की रही। यह उनके IPL करियर का 27वां और KKR के खिलाफ पहला अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 32 गेंदों में पूरा किया। वह 134 मैच खेल चुके हैं, जिसकी 132 पारियों में 18 बार नाबाद रहते हुए 4,532 रन बनाए हैं। इस दौरान उनकी औसत 39.41 और स्ट्राइक रेट 149.42 की रही है।

सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन IPL 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने साई सुदर्शन ने मैच में 28 गेंदों का सामना किया और 53 रन बनाए। उनके बल्ले से 6 चौके और 3 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 189.29 की रही। सुदर्शन को कार्तिक त्यागी की गेंद पर चोट लगी थी, जिसके कारण वह पवेलियन वापस लौट गए थे। गिल के आउट होने के बाद वह वापस आए। ये उनके करियर का 17वां अर्धशतक रहा। IPL 2026 में इस खिलाड़ी ने 16 पारियों में 46 की औसत से 552 रन बनाए हैं।