IPL 2026: जोस बटलर ने KKR के खिलाफ जड़ा पहला अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

IPL 2026: जोस बटलर ने KKR के खिलाफ जड़ा पहला अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 60वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस (GT) के विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (57) खेली। यह उनके IPL करियर का 27वां और KKR के खिलाफ पहला अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 32 गेंदों में पूरा किया। उनकी पारी की बदौलत GT की टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए पूरे समय मैच में बनी रही। आइए बटलर की पारी और आंकड़ों पर नजर डालते हैं।
बल्लेबाजी
कैसी रही बटलर की पारी और साझेदारी?
KKR से मिले 248 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी GT को 49 रन पर पहला झटका लगा था। उसके बाद बल्लेबाजी पर आए बटलर ने कप्तान शुभमन गिल (85) के साथ पारी को आगे बढ़ाया और कमजोर गेंदों को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाया। उन्होंने गिल के साथ दूसरे विकेट के लिए 128 रन की शतकीय साझेदारी निभाई। बटलर अपनी पारी में 35 गेंदों में 5 चौके और 2 छक्कों से 57 रन बनाकर आउट हुए।
प्रदर्शन
IPL 2026 में कैसा रहा है बटलर का प्रदर्शन?
बटलर का IPL 2026 में प्रदर्शन अच्छा रहा है। वह 13 मैचों की 13 पारियों में 36 से अधिक की औसत और 148 से अधिक की स्ट्राइक रेट के साथ 405 रन बना चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 3 अर्धशतक अपने नाम किए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 60 रन रहा है। वह इस संस्करण में GT के लिए तीसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। GT के लिए सर्वाधिक रन साई सुदर्शन (553) और कप्तान गिल (552) ने बनाए हैं।
करियर
ऐसा रहा है बटलर का IPL करियर
बटलर ने अपना पहला IPL मुकाबला साल 2016 में राइजिंग पुणे जायंट्स के खिलाफ खेला था। वह अब तक 134 मैच खेल चुके हैं, जिसकी 132 पारियों में 18 बार नाबाद रहते हुए 4,532 रन बनाए हैं। इस दौरान उनकी औसत 39.41 और स्ट्राइक रेट 149.42 की रही है। बटलर के बल्ले से 7 शतक और 27 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 124 रन रहा है। वह 448 चौके और 205 छक्के जड़ चुके हैं।