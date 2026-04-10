IPL 2026: SRH के कप्तान ईशान किशन का PBKS के खिलाफ कैसा रहा प्रदर्शन? जानिए आंकड़े

आंकड़े PBKS के खिलाफ ऐसा रहा है ईशान का प्रदर्शन ईशान ने PBKS के खिलाफ अपना पहला मुकाबला साल 2016 में खेला था। उन्होंने अब तक 14 मैच खेले हैं और इसकी 14 पारियों में 19.69 की औसत से 256 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट सिर्फ 117.43 की रही है। उनके बल्ले से 1 अर्धशतक निकला है और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 75 रन रहा है। ईशान SRH के अलावा गुजरात लायंस और मुंबई इंडियंस (MI) के लिए भी खेल चुके हैं।

गेंदबाज PBKS के प्रमुख गेंदबाजों के खिलाफ ऐसा रहा है ईशान का प्रदर्शन ईशान और युजवेंद्र चहल का आमना-सामना IPL की 7 पारियों में हुआ है। इस दौरान SRH के स्टार बल्लेबाज ने 32 गेंदों में 55 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 171.87 की रही है। चहल ने इस खिलाड़ी को 3 बार अपना शिकार बनाया है। ईशान और अर्शदीप सिंह 6 पारियों में आमने-सामने आए हैं। इस दौरान अर्शदीप ने उन्हें 3 बार आउट किया है। ईशान ने 188.23 की स्ट्राइक रेट से 17 गेंदों में 32 रन बनाए हैं।

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