IPL 2026: SRH के कप्तान ईशान किशन का PBKS के खिलाफ कैसा रहा प्रदर्शन? जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 17वें मुकाबले में पंजाब किंग्स (PBKS) का सामना सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) से होगा। ये मुकाबला शनिवार (11 अप्रैल) को खेला जाएगा। ये डबल हेडर का पहला मैच है जो महाराजा यादविंद्र सिंह स्टेडियम (मुल्लांपुर) में खेला जाएगा। इस मैच में SRH के कप्तान ईशान किशन से बड़ी पारी की उम्मीद होगी। ऐसे में आइए PBKS के खिलाफ उनके आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।
आंकड़े
PBKS के खिलाफ ऐसा रहा है ईशान का प्रदर्शन
ईशान ने PBKS के खिलाफ अपना पहला मुकाबला साल 2016 में खेला था। उन्होंने अब तक 14 मैच खेले हैं और इसकी 14 पारियों में 19.69 की औसत से 256 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट सिर्फ 117.43 की रही है। उनके बल्ले से 1 अर्धशतक निकला है और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 75 रन रहा है। ईशान SRH के अलावा गुजरात लायंस और मुंबई इंडियंस (MI) के लिए भी खेल चुके हैं।
गेंदबाज
PBKS के प्रमुख गेंदबाजों के खिलाफ ऐसा रहा है ईशान का प्रदर्शन
ईशान और युजवेंद्र चहल का आमना-सामना IPL की 7 पारियों में हुआ है। इस दौरान SRH के स्टार बल्लेबाज ने 32 गेंदों में 55 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 171.87 की रही है। चहल ने इस खिलाड़ी को 3 बार अपना शिकार बनाया है। ईशान और अर्शदीप सिंह 6 पारियों में आमने-सामने आए हैं। इस दौरान अर्शदीप ने उन्हें 3 बार आउट किया है। ईशान ने 188.23 की स्ट्राइक रेट से 17 गेंदों में 32 रन बनाए हैं।
करियर
ऐसा रहा है ईशान का IPL करियर
ईशान ने अपना पहला IPL मुकाबला साल 2016 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 122 मुकाबले खेले हैं और इसकी 115 पारियों में 9 बार नाबाद रहते हुए 3,093 रन बनाए हैं। उनकी औसत 29.17 और स्ट्राइक रेट 138.76 की रही है। ईशान के बल्ले से 18 अर्धशतक और 1 शतक निकला है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 106* रन रहा है। IPL 2026 में इस खिलाड़ी ने 3 पारियों में 31.66 की औसत से 95 रन बनाए हैं।