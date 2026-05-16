IPL 2026: अहमदाबाद में फाइनल के दौरान होगी ICC की बैठक, क्या शामिल होंगे मोहसिन नकवी?
क्या है खबर?
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) अपनी आगामी त्रैमासिक बैठक भारत में आयोजित करने जा रही है। इसमें मुख्य कार्यकारी समिति 21 मई को एक ऑनलाइन सत्र आयोजित करेगी, जिसके बाद इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के फाइनल के दौरान 30-31 मई को अहमदाबाद में ICC बोर्ड की एक व्यक्तिगत बैठक होगी। मूल रूप से मार्च और अप्रैल के महीने में दोहा में होने वाली ये बैठकें पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के कारण भारत में स्थानांतरित की गई हैं।
सवाल
क्या बैठक में शामिल होंगे नकवी?
इंडिया टुडे के अनुसार, ICC की अहमदाबाद में प्रस्तावित बैठक ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) की भागीदारी पर गंभीर संदेह पैदा कर दिया है। आमतौर पर नकवी ICC बैठकों में शामिल होते हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान की सरकारों के साथ-साथ उनके संबंधित क्रिकेट बोर्डों के बीच तनावपूर्ण संबंधों को देखते हुए प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि नकवी की सीमा पार यात्रा बेहद अनिश्चित है, जिससे उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति पर संदेह पैदा हो गया है।
निमंत्रण
नकवी को मिला है आधिकारिक निमंत्रण
पाकिस्तानी खेल नेटवर्क जियो सुपर के अनुसार, नकवी को अहमदाबाद में IPL फाइनल में शामिल होने का आधिकारिक निमंत्रण भी मिला है। हालांकि, इस घटनाक्रम की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है। PCB का कार्यभार संभालने के बाद से नकवी और BCCI के बीच संबंध बेहद तनावपूर्ण रहे हैं। दुबई में आयोजित एशिया कप 2025 के फाइनल में नकवी द्वारा ट्रॉफी को अपने साथ ले जाने की हरकत ने तनाव को और बढ़ा दिया था।