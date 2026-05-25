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IPL 2026: LSG के कप्तान ऋषभ पंत का इस सीजन कैसा रहा प्रदर्शन? 
ऋषभ पंत इस संस्करण कुछ खास नहीं कर पाए (तस्वीर: एक्स/@IPL)

IPL 2026: LSG के कप्तान ऋषभ पंत का इस सीजन कैसा रहा प्रदर्शन? 

लेखन आदर्श कुमार
May 25, 2026
01:29 pm
क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। टीम ने 14 मैच खेले और उसे सिर्फ 4 मैच में ही जीत मिल पाई। 10 मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा। ऋषभ पंत की कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों इस सीजन अच्छी नहीं रही। टीम अंक-तालिका में सबसे आखिरी स्थान पर रही। पिछले सीजन उसने 7वें स्थान पर समाप्त किया था। ऐसे में आइए पंत के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

आंकड़े

ऐसा रहा पंत का प्रदर्शन 

IPL 2026 में पंत ने 14 मुकाबले खेले और इसकी 13 पारियों में 28.36 की औसत से 312 रन बनाने में सफल रहे। उनकी स्ट्राइक रेट 138.05 की रही। पूरे सीजन में वह सिर्फ एक अर्धशतक लगा पाए और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 68* रन रहा। IPL 2025 में उनका प्रदर्शन और खराब रहा था। उन्होंने 14 मैच की 13 पारियों में 269 रन बनाए थे। LSG ने इस खिलाड़ी को 27 करोड़ रुपये में अपनी टीम के साथ जोड़ा था।

कप्तानी

पंत की कप्तानी में ऐसा रहा LSG का प्रदर्शन 

LSG को सनराइजर्स हैदराबाद (SRH), कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR), रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के खिलाफ एक-एक मैच में जीत मिली थी। वहीं, टीम ने दिल्ली कैपिटल्स (DC), गुजरात टाइटंस (GT), KKR, RCB, CSK और मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ एक-एक हार झेली। पंजाब किंग्स (PBKS) और राजस्थान रॉयल्स (RR) ने तो उसे दोनों मैच में हराया। टीम घरेलू सरजमीं हो या बाहर दोनों जगह अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई।

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करियर

ऐसा रहा है पंत का IPL करियर 

पंत ने पहला IPL मैच साल 2016 में गुजरात लायंस के खिलाफ खेला था। उन्होंने अब तक 139 मैच खेले हैं, जिसकी 136 पारियों में 33.60 की औसत और 146.79 की स्ट्राइक रेट से 3,865 रन बनाए हैं। वह 2 शतक के अलावा 20 अर्धशतक भी लगा चुके हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 128 रन का है। वह LSG से पहले दिल्ली कैपिटल्स (DC) की टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। कप्तान के तौर पर उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली।

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