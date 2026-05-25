IPL 2026 में कैसा रहा KKR का सफर? आंकड़ों से जानिए प्रदर्शन 

प्रदर्शन IPL 2026 में ऐसा रहा KKR का प्रदर्शन KKR ने 14 मुकाबले खेले, जिसमें उसे 6 मैचों में जीत मिली, जबकि 7 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। उसने सत्र का अंत 13 अंकों और -0.147 के NRR के साथ किया। KKR का एक मैच बारिश के कारण रद्द हुआ था। उसने शुरुआती 6 मैच में कोई जीत नहीं दर्ज की थी। इसके बाद उसने लगातार 4 मैच अपने नाम किए। शुरुआती मुकाबलों में उसका प्रदर्शन अच्छा रहता तो टीम प्लेऑफ में पहुंच सकती थी।

रन इन बल्लेबाजों ने बनाए सबसे ज्यादा रन KKR के लिए अंगकृष रघुवंशी ने IPL 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाए। उनके बल्ले से 13 मैच की 12 पारियों में 42.20 की औसत और 146.52 की स्ट्राइक रेट से 422 रन निकले। रघुवंशी ने 5 अर्धशतक जड़े और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 82* रन रहा। फिन एलन ने 11 मैच में 34.90 की औसत और 214.11 की स्ट्राइक रेट से 349 रन बनाए। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 100* रन रहा और उनके बल्ले से एक शतक और एक अर्धशतक निकला।

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उपलब्धि KKR के लिए शतक लगाने वाले चौथे बल्लेबाज बने एलन एलन KKR के लिए IPL में शतक लगाने वाले चौथे बल्लेबाज रहे। पहला शतक ब्रेडन मैकुलम ने लगाया था। उन्होंने IPL के पहले ही मैच में 158 रन की पारी खेली थी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ उस मैच में उन्होंने 13 छक्के और 10 चौके लगाए थे। नरेन ने IPL 2024 में 109 रन की पारी खेली थी। वेंकटेश अय्यर ने IPL 2023 में 51 गेंदों का सामना कर 104 रन बनाए थे।

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