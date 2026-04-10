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IPL 2026: शिवम दुबे का दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े
शिवम दुबे का दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ कुछ खास नहीं रहा है

IPL 2026: शिवम दुबे का दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े

लेखन भारत शर्मा
Apr 10, 2026
05:20 pm
क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 18वें मैच में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) का सामना दिल्ली कैपिटल्स (DC) से होगा। यह मैच शनिवार (11 अप्रैल) को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा, जो CSK के नजरिए से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें सबकी निगाहें CSK के मुख्य फिनिशर शिवम दुबे पर होंगी। हालांकि, DC के खिलाफ खेलते हुए उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है। ऐसे में आइए DC के खिलाफ उनके आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

आंकड़े

DC के खिलाफ 18.77 की रही दुबे की औसत

ESPN क्रिकइंफो के अनुसार, दुबे ने अपने IPL करियर में DC के खिलाफ 9 मैचों में सिर्फ 169 रन बनाए हैं। DC के खिलाफ कम से कम 165 रन बनाने वाले बल्लेबाजों में यह चौथी सबसे खराब औसत है। हालांकि, बाएं हाथ के इस बल्लेबाज की DC के खिलाफ स्ट्राइक रेट 143.22 की रही है। दुबे ने टीम के खिलाफ सिर्फ दो बार 25 रन का आंकड़ा छुआ है, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 32 रन है।

प्रदर्शन

एमए चिदंबरम स्टेडियम में DC के खिलाफ कैसा रहा है दुबे का प्रदर्शन?

जैसा कि बताया गया है कि आगामी मैच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। यह CSK का घरेलू मैदान है। दुबे ने इस मैदान पर DC के खिलाफ 2 मैच खेल चुके हैं, जिनमें उन्होंने क्रमशः 25 और 18 रन बनाए हैं। वह इस रिकॉर्ड को बेहतर करने के लिए बेताब होंगे। इसके उलट DC की टीम उन्हें जल्द से जल्द पवेलियन भेजना चाहेगा, क्योंकि दुबे के फॉर्म ओने पर उसके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं।

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करियर

कैसा रहा है दुबे का IPL करियर?

दुबे ने 2019 में अपने IPL करियर का आगाज किया था। वह 82 मैचों की 78 पारियों में 30.60 की औसत और 144.09 की स्ट्राइक रेट से 1,928 रन बना चुके हैं। उन्होंने अपने करियर में 10 अर्धशतक लगाए हैं। इस बीच उनका उच्चतम स्कोर 95* रन का रहा है। वह अपने करियर में 15 बार नाबाद भी रहे हैं। वह CSK से पहले राजस्थान रॉयल्स (RR) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीमों का भी हिस्सा रह चुके हैं।

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