IPL 2026: ऋषभ पंत का MI के खिलाफ कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 47वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस (MI) का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) से होगा। इस मैच में LSG के कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत से एक बड़ी पारी की उम्मीद होगी। पंत इस संस्करण अपने खराब फॉर्म से परेशान हैं। MI के खिलाफ उनके आंकड़े अच्छे हैं, ऐसे में वह अपना खोया हुआ फॉर्म हर हाल में हासिल करना चाहेंगे। आइए इस खिलाड़ी का MI के खिलाफ प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं।

आंकड़े MI के खिलाफ ऐसे रहे हैं पंत के आंकड़े MI के खिलाफ पंत ने पहला मुकाबला साल 2016 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 18 मैच खेले हैं और इसकी 18 पारियों में 24 की औसत से 408 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 137.83 की रही है। उनके बल्ले से 3 अर्धशतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 78* रन रहा है। इस खिलाड़ी ने MI के खिलाफ 36 चौके और 20 छक्के लगाए हैं। वह एक पारी में नाबाद भी रहे हैं।

बल्ला IPL 2026 में नहीं चला है पंत का बल्ला IPL 2026 में पंत ने 8 मुकाबले खेले हैं। इसकी 8 पारियों में 27 की औसत से 189 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से केवल एक अर्धशतक निकला है और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 68* रन रहा है। पंत ने 126.84 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है और वह एक पारी में नाबाद भी रहे हैं। IPL 2025 में इस खिलाड़ी के बल्ले से 14 मैच की 13 पारियों में 24.45 की औसत से 269 रन निकले थे।

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