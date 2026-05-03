IPL 2026: GT ने PBKS को हराकर दर्ज की लगातार तीसरी जीत, ये बने रिकॉर्ड्स 

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 46वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस (GT) ने पंजाब किंग्स (PBKS) को 4 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ उसने लगातार तीसरे मैच में जीत दर्ज की। इस संस्करण GT की यह छठी जीत रही। GT ने 4 मुकाबले हारे भी हैं। वहीं, PBKS इस संस्करण अपना दूसरा मुकाबला हारी। उसने भी 6 मुकाबलों में जीत दर्ज की है। ऐसे में आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डाल लेते हैं।

लेखा-जोखा मैच का लेखा-जोखा GT ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। उनका ये फैसला सही साबित हुआ और एक समय PBKS के 5 बल्लेबाज 47 रन पर पवेलियन में थे। यहां से सूर्यांश शेडगे (57) और मार्कस स्टोइनिस टीम का स्कोर 163/9 तक ले गए। जेसन होल्डर ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। जवाब में GT को भी झटके लगे, लेकिन साई सुदर्शन (57) और वाशिंगटन सुंदर (40*) की पारियों के कारण उसने 19.5 ओवर में 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल किया।

अर्धशतक शेडगे ने जड़ा IPL करियर का अपना पहला अर्धशतक शेडगे ने 29 गेंदों का सामना किया और 57 रन बनाए। उनके बल्ले से 3 चौके और 5 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 196.55 की रही। ये उनके IPL करियर का पहला ही अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 24 गेंदों में पूरा किया। इस खिलाड़ी ने स्टोइनिस के साथ मिलकर 44 गेंदों में 79 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी निभाई। उन्होंने अब तक 7 मुकाबले खेले हैं इसकी 5 पारियों में 16.75 की औसत से 67 रन बनाने में सफल रहे हैं।

Advertisement

गेंदबाज GT के गेंदबाजों ने किया कमाल GT के लिए मोहम्मद सिराज ने पहले ओवर से ही घातक गेंदबाजी की। उन्होंने पहले ओवर में 2 बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया। इस खिलाड़ी ने 4 ओवर में 28 रन देकर ये विकेट लिए। उनकी इकॉनमी 7 की रही। कगिसो रबाडा ने भी शानदार गेंदबाजी की और 4 ओवर में एक मेडन के साथ 22 रन देकर 2 विकेट लिए। राशिद खान ने 32 रन देकर एक विकेट लिया। अरशद खान ने 3 ओवर में 29 रन खर्च किए।

Advertisement

आउट रबाडा ने तीसरी बार किया प्रभसिमरन सिंह को आउट IPL में अब तक रबाडा और प्रभसिमरन सिंह के बीच 4 पारियों में मुकाबला हुआ है, जिसमें दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज ने प्रभसिमरन को 3 बार आउट किया है। इस दौरान प्रभसिमरन ने 22 गेंदों में 31 रन बनाए हैं और उनकी औसत सिर्फ 10.33 की रही है। उन्होंने 140.9 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है। प्रभसिमरन ने रबाडा के खिलाफ 11 डॉट गेंदें खेली हैं, जबकि 3 चौके और 2 छक्के भी लगाए हैं।

घातक होल्डर ने किया अपना सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन होल्डर ने मैच में 4 ओवर में 24 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। उनकी इकॉनमी 6 की रही। यह उनके IPL करियर का दूसरा 4 विकेट हॉल रहा और यह उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन भी रहा। होल्डर ने अब तक 50 IPL मुकाबले खेले हैं। इसकी 50 पारियों में 26.18 की औसत से 60 विकेट लेने में सफल रहे हैं। उन्होंने 8.65 की इकॉनमी से गेंदबाजी की है। टी-20 क्रिकेट में 13वीं बार होल्डर ने 4 विकेट हॉल लिया।

पारी सुदर्शन ने IPL करियर का 15वां अर्धशतक लगाया सुदर्शन ने मैच में 41 गेंदों का सामना किया और 57 रन बनाए। उनके बल्ले से 5 चौके और एक छक्का निकला। उनकी स्ट्राइक रेट 139.02 की रही। ये उनके IPL करियर का 15वां अर्धशतक रहा। इस संस्करण उन्होंने 3 अर्धशतक और एक शतक लगाया है। अब तक इस खिलाड़ी ने 50 मैचों की 50 पारियों में 47.34 की औसत और 147.96 की स्ट्राइक रेट से 2,178 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 3 शतक और 15 अर्धशतक निकले हैं।