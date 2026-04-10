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IPL 2026: चोटिल वनिंदु हसरंगा की जगह LSG की टीम का हिस्सा बनेंगे जॉर्ज लिंडे
जॉर्ज लिंडे LSG के लिए खेलते हुए नजर आएंगे (फाइल तस्वीर)

IPL 2026: चोटिल वनिंदु हसरंगा की जगह LSG की टीम का हिस्सा बनेंगे जॉर्ज लिंडे

लेखन आदर्श कुमार
Apr 10, 2026
05:31 pm
क्या है खबर?

दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज जॉर्ज लिंडे, वनिंदु हसरंगा की जगह लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) से जुड़ने के लिए तैयार हैं। हसरंगा चोटिल होने के कारण इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 से बाहर हो गए हैं। पहले ही कई मीडिया रिपोर्ट्स में हसरंगा को ना खेलने को लेकर संभावना जताई गई थी, अब इसे आधिकारिक रूप दे दिया गया है। लिंडे एक ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं और बल्लेबाजी में भी योगदान दे सकते हैं।

फैसला

कब लिया गया फैसला? 

LSG के क्रिकेट निदेशक टॉम मुडी ने कहा था, " हसरंगा हमारे साथ नहीं जुड़ पाएंगे और हम उनके विकल्प की तैयारी कर रहे हैं। अगले 24 से 48 घंटों में इसकी घोषणा कर दी जाएगी।" फ्रेंचाइजी ने शुक्रवार (10 अप्रैल) को यह फैसला लिया। उन्होंने अफगानिस्तान के मुजीब उर रहमान और इंग्लैंड के लियाम डॉसन को भी चुना था, लेकिन अंत में 34 वर्षीय दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी को टीम के साथ जोड़ा गया।

टीम

LSG ने हसरंगा को 2 करोड़ रुपये में खरीदा था 

हसरंगा, जिन्हें 2026 की नीलामी में LSG ने 2 करोड़ रुपये में खरीदा था, फरवरी में श्रीलंका के टी-20 विश्व कप 2026 के पहले मैच के दौरान हैमस्ट्रिंग चोट लगने के बाद से बाहर चल रहे हैं। वह इस सप्ताह श्रीलंका क्रिकेट के अनिवार्य फिटनेस परीक्षण में भी असफल रहे। खास बात यह है कि बोर्ड ने केंद्रीय अनुबंधित खिलाड़ियों के लिए IPL में खेलने हेतु NOC पाने के लिए यह फिटनेस परीक्षण अनिवार्य किया था।

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करियर

लिंडे के टी-20 करियर पर एक नजर 

लिंडे ने 250 टी-20 मुकाबले खेले हैं। इसकी 188 पारियों में 19.47 की औसत और 136.68 की स्ट्राइक रेट से 2,746 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 4 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 66* रन रहा है। गेंदबाजी में इस खिलाड़ी ने 237 पारियों में 26.19 की औसत से 218 विकेट लिए हैं। उनकी इकॉनमी रेट 7.42 की रही है। उन्होंने 4 बार 4 विकेट हॉल लिया है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/19 का रहा है।

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