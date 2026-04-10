IPL 2026: चोटिल वनिंदु हसरंगा की जगह LSG की टीम का हिस्सा बनेंगे जॉर्ज लिंडे

दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज जॉर्ज लिंडे, वनिंदु हसरंगा की जगह लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) से जुड़ने के लिए तैयार हैं। हसरंगा चोटिल होने के कारण इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 से बाहर हो गए हैं। पहले ही कई मीडिया रिपोर्ट्स में हसरंगा को ना खेलने को लेकर संभावना जताई गई थी, अब इसे आधिकारिक रूप दे दिया गया है। लिंडे एक ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं और बल्लेबाजी में भी योगदान दे सकते हैं।

फैसला कब लिया गया फैसला? LSG के क्रिकेट निदेशक टॉम मुडी ने कहा था, " हसरंगा हमारे साथ नहीं जुड़ पाएंगे और हम उनके विकल्प की तैयारी कर रहे हैं। अगले 24 से 48 घंटों में इसकी घोषणा कर दी जाएगी।" फ्रेंचाइजी ने शुक्रवार (10 अप्रैल) को यह फैसला लिया। उन्होंने अफगानिस्तान के मुजीब उर रहमान और इंग्लैंड के लियाम डॉसन को भी चुना था, लेकिन अंत में 34 वर्षीय दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी को टीम के साथ जोड़ा गया।

टीम LSG ने हसरंगा को 2 करोड़ रुपये में खरीदा था हसरंगा, जिन्हें 2026 की नीलामी में LSG ने 2 करोड़ रुपये में खरीदा था, फरवरी में श्रीलंका के टी-20 विश्व कप 2026 के पहले मैच के दौरान हैमस्ट्रिंग चोट लगने के बाद से बाहर चल रहे हैं। वह इस सप्ताह श्रीलंका क्रिकेट के अनिवार्य फिटनेस परीक्षण में भी असफल रहे। खास बात यह है कि बोर्ड ने केंद्रीय अनुबंधित खिलाड़ियों के लिए IPL में खेलने हेतु NOC पाने के लिए यह फिटनेस परीक्षण अनिवार्य किया था।

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