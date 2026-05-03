IPL 2026: SRH बनाम KKR मुकाबले में वायरल हुए ये मजेदार मीम्स
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 45वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को 7 विकेट से हरा दिया। इस मैच में SRH की बल्लेबाजी कुछ खास नहीं रही। ट्रेविस हेड (61 रन) को छोड़कर अन्य कोई बल्लेबाज अर्धशतक भी नहीं लगा पाया। टीम 20 ओवर भी पूरा नहीं खेल पाई और 19 ओवर में 165 रन पर ऑलआउट हुई। KKR ने लगातार तीसरी जीत दर्ज की। आइए मैच के वायरल मीम्स पर नजर डालते हैं।
ट्विटर पोस्ट
Top 4 teams getting humbled in this week pic.twitter.com/ZkABCy4emY— Sagar (@sagarcasm) May 3, 2026
ट्विटर पोस्ट
Why Mumbai why ?#TravisHead #SRHvsKKR pic.twitter.com/GRJxCxggTn— Rajabets 🇮🇳👑 (@rajabetsindia) May 3, 2026
ट्विटर पोस्ट
Amit: Orange Army Bengal par nahi jeet paa rahi hai kya?— Sagar (@sagarcasm) May 3, 2026
Jay: Aap batao pic.twitter.com/cWGRz3xzAG
ट्विटर पोस्ट
Cummins bc practising for Ashes in IPL💀 pic.twitter.com/xWNPEl3Kub— Dinda Academy (@academy_dinda) May 3, 2026
विकेट
सुनील नरेन ने पूरे किए 200 विकेट
KKR के दिग्गज खिलाड़ी सुनील नरेन ने अपने 200 IPL विकेट पूरे किए। वह क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग में 200 विकेट लेने वाले पहले विदेशी गेंदबाज बने। नरेन के अलावा भुवनेश्वर कुमार (215) और युजवेंद्र चहल (228) ने इस लीग में 200 या उससे ज्यादा विकेट अपने नाम किए हैं। नरेन ने 4 ओवर गेंदबाजी की और 31 रन देकर 2 विकेट चटकाए। उनकी इकॉनमी रेट 7.30 की रही।
ट्विटर पोस्ट
Greatest overseas player in IPL history.— Dinda Academy (@academy_dinda) May 3, 2026
200 wickets🥵 pic.twitter.com/3vRJMBnsMg
ट्विटर पोस्ट
When other mystery bowlers gets exposed after 20-30 games, here is Sunil Narine still the same after long 14 years🐐 pic.twitter.com/7ROcy0z0t8— Rajiv (@Rajiv1841) May 3, 2026
ट्विटर पोस्ट
HISTORY BY SUNIL NARINE 🐐— Johns. (@CricCrazyJohns) May 3, 2026
- He becomes the first bowler to complete 200 wickets for a single franchise in IPL.
The GOAT of Kolkata Knight Riders. pic.twitter.com/OUmh3k6aA1
ट्विटर पोस्ट
All these years, and he is still so important for his franchise. Sunil Narine. pic.twitter.com/VLQgL9rtAH— Silly Point (@FarziCricketer) May 3, 2026
ट्विटर पोस्ट
From 105-1 in 9 overs to 148 - 7 in 16 overs pic.twitter.com/cCeUE2YlXb— SRHolic (@DexMawa) May 3, 2026
ट्विटर पोस्ट
Original SRH is back pic.twitter.com/o8QjqiRirK— ‘ (@viratkohli_un) May 3, 2026