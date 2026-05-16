IPL 2026: फिन एलन दूसरा IPL शतक जड़ने से चूके, ये बनाए रिकॉर्ड्स 

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 60वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के सलामी बल्लेबाज फिन एलन ने शानदार अर्धशतकीय पारी (93) खेली। ये उनके IPL करियर का पहला अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 21 गेंदों में पूरा किया। वह अपने शतक से सिर्फ 7 रन दूर थे, तभी वह साई किशोर की गेंद पर राशिद खान को कैच दे बैठे। इस सीजन एलन शतक भी लगा चुके हैं। ऐसे में आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर नजर डालते हैं।

पारी ऐसी रही एलन की पारी और साझेदारी एलन ने पहली गेंद से ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। मोहम्मद सिराज ने उनका कैच छोड़ा, जिसका एलन ने खूब फायदा उठाया। उन्होंने 35 गेंदों का सामना किया और 93 रन बनाए। उनके बल्ले से 4 चौके और 10 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 265.71 की रही। इस खिलाड़ी ने पहले विकेट के लिए अजिंक्य रहाणे के साथ 27 गेंदों में 44 रन की साझेदारी निभाई। इसके बाद अंगकृष रघुवंशी के साथ केवल 41 गेंदों में 95 रन जोड़ दिए।

उपलब्धि एलन ने हासिल की ये उपलब्धि एलन KKR के लिए IPL की एक पारी में 10 या उससे ज्यादा छक्के लगाने वाले तीसरे खिलाड़ी हैं। वह KKR के एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने 2 बार ये कारनामा किया है। इस सीजन दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ शतकीय पारी के दौरान भी उन्होंने 10 छक्के जड़े थे। उनसे आगे सिर्फ आंद्रे रसेल (11 छक्के बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स, 2018) और ब्रेडन मैकुलम (13 छक्के बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, 2008) हैं।

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