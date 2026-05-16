IPL 2026: DC बनाम RR मुकाबले का प्रीव्यू और आंकड़े, जानिए कैसी होगी दिल्ली की पिच

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 62वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स (DC) का सामना राजस्थान रॉयल्स (RR) से होगा। RR ने 11 मुकाबले खेले हैं। 6 मैच में उसे जीत और 5 मुकाबलों में हार मिली है। DC ने 5 मैच में जीत दर्ज की है और 7 मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा है। प्लेऑफ के नजरिए से RR को ये मैच हर हाल में जीतना होगा। आइए मैच से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं।

हेड-टू-हेड दोनों टीमों के बीच रही है कांटे की टक्कर IPL में दोनों टीमों के बीच 31 मुकाबले हुए हैं। इस दौरान DC ने 16 मैच जीते हैं, जबकि RR को 15 मुकाबलों में सफलता मिली है। इस सीजन दोनों टीमों के बीच यह दूसरा मुकाबला होगा। पहले मैच में DC ने 7 विकेट से जीत दर्ज की थी। वहीं, IPL 2025 में दोनों टीमों के बीच खेला गया एकमात्र मुकाबला DC ने सुपर ओवर में अपने नाम किया था। RR ने आखिरी बार DC को 2024 में हराया था।

प्लेइंग इलेवन इस संयोजन के साथ नजर आएगी DC DC को आखिरी मैच में पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ जीत मिली थी। ऐसे में वह अपनी प्लेइंग इलेवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं करना चाहेंगे। अक्षर पटेल और डेविड मिलर ने जोरदार बल्लेबाजी कर अपना खोया हुआ लय हासिल किया था। ऐसे में उनसे एक और बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद होगी। संभावित एकादश: केएल राहुल (विकेटकीपर), अभिषेक पोरेल, साहिल पारख, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, अक्षर पटेल (कप्तान), माधव तिवारी, मुकेश कुमार, आकिब नबी डार, मिचेल स्टार्क और लुंगी एनगिडी।

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टीम इस प्लेइंग इलेवन के साथ उतर सकती है RR RR को प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए ये मुकाबला हर हाल में अपने नाम करना होगा। ऐसे में वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल से जोरदार शुरुआत की उम्मीद होगी। गेंदबाजी में जोफ्रा आर्चर बेहतर प्रदर्शन करना चाहेंगे। इस संस्करण ये खिलाड़ी अच्छे फॉर्म में चल रहा है। संभावित एकादश: यशस्वी जायसवाल (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), शिमरोन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रविंद्र जडेजा, शुभम दुबे, दासुन शनाका, जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे, बृजेश शर्मा और यश राज पुंजा

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जानकारी ये हो सकते हैं इम्पैक्ट प्लेयर RR: वैभव सूर्यवंशी, एडम मिल्ने, रवि सिंह, सुशांत मिश्रा और रवि बिश्नोई। DC: पथुम निसांका, समीर रिजवी, आशुतोष शर्मा, विप्रज निगम और त्रिपुराना विजय।

पिच कैसा है अरुण जेटली स्टेडियम की पिच का मिजाज? अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग है। तेज आउटफील्ड और छोटी सीमाएं बल्लेबाजों को तेजी से रन बनाने की प्रेरित करती हैं। इस पिच पर तेज गेंदबाजों के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। ऐसे में उन्हें विकेट निकालने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होते हैं। स्पिनरों को पिच से मदद मिलती है और उनका रिकॉर्ड भी अच्छा है। हाउस्टेट के मुताबिक, इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 170 रन है।

जानकारी ऐसा रहेगा दिल्ली का मौसम एक्यूवेदर के मुताबिक, 17 मई को दिल्ली में अधिकतम तापमान 42 डिग्री और न्यूनतम 30 डिग्री रहने की उम्मीद है। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। दिल्ली में मौसम साफ रहेगा और बारिश की संभावना नहीं है।

नजर इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेगी नजरें राहुल ने पिछले 10 मुकाबलों में 180.3 की स्ट्राइक रेट से 476 रन बनाए हैं। RR के लिए वैभव के बल्ले से पिछले 10 मैचों में 229.58 की स्ट्राइक रेट से 388 रन निकले हैं। जुरेल ने पिछले 10 मैचों में 296 रन बनाए हैं। गेंदबाजी में अक्षर ने पिछले 9 मैच में 8 विकेट चटकाए हैं। स्टार्क के नाम 4 मैच में 5 विकेट है। RR के लिए आर्चर ने पिछले 10 मैच में 13 विकेट लिए हैं।