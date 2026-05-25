IPL 2026 में DC का सफर हुआ समाप्त, आंकड़ों से जानिए प्रदर्शन

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में दिल्ली कैपिटल्स (DC) का सफर समाप्त हो चुका है। आखिरी लीग मुकाबले में टीम को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ 40 रन से जीत मिली। टीम प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई और इसके साथ ही DC का पहला IPL खिताब जीतने का सपना एक बार फिर टूट गया। अक्षर पटेल की कप्तानी में टीम ने कई अच्छे प्रदर्शन भी किए। ऐसे में आइए उनके सफर पर एक नजर डालते हैं।

अंक-तालिका IPL 2026 में ऐसा रहा DC का प्रदर्शन IPL 2026 में DC ने 14 मुकाबले खेले, जिसमें टीम को 7 मैचों में जीत मिली, जबकि 7 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। टीम ने सत्र का अंत 14 अंकों और -0.651 के NRR के साथ किया। DC ने पहले 2 मुकाबले जीतकर शानदार शुरुआत की थी, लेकिन इसके बाद टीम लय बरकरार नहीं रख सकी। खराब फील्डिंग भी कई मैचों में हार की बड़ी वजह बना। पूरे सत्र में टीम का प्रदर्शन उतार-चढ़ाव भरा रहा।

रन केएल राहुल ने बनाए सबसे ज्यादा रन DC के लिए केएल राहुल ने IPL 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाए। उनके बल्ले से 14 मैच की 14 पारियों में 45.61 की औसत और 174.41 की स्ट्राइक रेट से 593 रन निकले। राहुल ने 5 अर्धशतक और 1 शतक लगाया और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 152* रन रहा। पथुम निसांका ने 10 मैच में 27.80 की औसत और 158.85 की स्ट्राइक रेट से 278 रन बनाए। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 62 रन रहा और उनके बल्ले से 2 अर्धशतक निकले।

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भारतीय IPL में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले भारतीय बने राहुल राहुल ने IPL इतिहास का तीसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया। वह इस टूर्नामेंट में 150+ का स्कोर बनाने वाले सिर्फ तीसरे बल्लेबाज बने। भारत के लिए यह कारनामा करने वाले वह पहले खिलाड़ी हैं। उनसे पहले ब्रेडन मैकुलम (158*) और क्रिस गेल (175*) ने ये किया था। राहुल IPL में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज भी बने। उन्होंने अभिषेक शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ा। अभिषेक ने पंजाक किंग्स (PBKS) के खिलाफ 2025 में 141 रन की पारी खेली थी।

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