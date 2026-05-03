रामकृष्ण घोष ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ डेब्यू किया था

IPL 2026: CSK को लगा एक और झटका, तेज गेंदबाज रामकृष्ण घोष पूरे टूर्नामेंट से बाहर

लेखन आदर्श कुमार 08:51 pm May 03, 202608:51 pm

क्या है खबर?

मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ डेब्यू करने वाले चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के तेज गेंदबाज तेज गेंदबाज रामकृष्ण घोष चोटिल होने के कारण इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 से बाहर हो गए हैं। उन्होंने उस मैच में 3 ओवर गेंदबाजी की थी और 24 रन देकर एक विकेट अपने नाम किया था। उनकी इकॉनमी 8 की रही थी। घोष को दाएं पैर में फ्रैक्चर हो गया है। CSK पहले ही कई खिलाड़ियों के चोटिल होने से परेशान है।