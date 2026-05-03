IPL 2026: CSK को लगा एक और झटका, तेज गेंदबाज रामकृष्ण घोष पूरे टूर्नामेंट से बाहर
क्या है खबर?
मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ डेब्यू करने वाले चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के तेज गेंदबाज तेज गेंदबाज रामकृष्ण घोष चोटिल होने के कारण इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 से बाहर हो गए हैं। उन्होंने उस मैच में 3 ओवर गेंदबाजी की थी और 24 रन देकर एक विकेट अपने नाम किया था। उनकी इकॉनमी 8 की रही थी। घोष को दाएं पैर में फ्रैक्चर हो गया है। CSK पहले ही कई खिलाड़ियों के चोटिल होने से परेशान है।
चोटिल
CSK ने कही ये बात
CSK ने सोशल मीडिया पर घोष के टूर्नामेंट से बाहर होने की जानकारी साझा की है। उन्होंने लिखा, 'CSK और MI के बीच चेपॉक में खेले गए मुकाबले के दौरान रामकृष्ण घोष के दाएं पैर में फ्रैक्चर हो गया। इस चोट के कारण वह अब IPL 2026 के बाकी मैचों में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। जल्द स्वस्थ हो जाइए, रैंबो। CSK के लिए नाथन एलिस, खलील अहमद और आयुष म्हात्रे पहले ही पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं।
करियर
ऐसा रहा है घोष का टी-20 करियर
घोष ने अब तक 10 टी-20 मुकाबले खेले हैं और इसकी 10 पारियों में 3 विकेट लिए हैं। IPL में इस खिलाड़ी ने एक मैच में एक विकेट लिया है। ये युवा खिलाड़ी घरेलू क्रिकेट में महाराष्ट्र क्रिकेट टीम के लिए खेलता है। CSK के लिए इस संस्करण महेंद्र सिंह धोनी भी एक भी मैच नहीं खेले हैं। स्पेंशर जॉनशन आधे संस्करण से पहले ही बाहर हैं। डेवाल्ड ब्रेविस 3 मुकाबले चोटिल होने के कारण नहीं खेले थे।