IPL 2026: कैमरून ग्रीन ने GT के खिलाफ जड़ा लगातार दूसरा अर्धशतक, पूरे किए 1,000 रन

IPL 2026: कैमरून ग्रीन ने GT के खिलाफ जड़ा लगातार दूसरा अर्धशतक, पूरे किए 1,000 रन
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 60वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के ऑलराउंडर खिलाड़ी कैमरून ग्रीन ने गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (52*) खेली। यह उनके IPL करियर का चौथा और GT के खिलाफ दूसरा अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 26 गेंदों में पूरा किया। KKR के लिए खेलते हुए ग्रीन ने अपना दूसरा अर्धशतक लगाया है। उनकी इस पारी से KKR की टीम 247/2 का स्कोर बनाने में सफल रही।
बल्लेबाजी
कैसी रही ग्रीन की पारी और साझेदारी?
KKR को पहले बल्लेबाजी करते हुए 139 रन के स्कोर पर दूसरा झटका लगा था। उसके बाद बल्लेबाजी पर आए ग्रीन ने तेजी से रन बनाते हुए स्कोर को आगे बढ़ाया। उन्होंने अंगकृष रघुवंशी (82*) के साथ 52 गेंदों में 108 रनों की नाबाद शतकीय साझेदारी करते हुए टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाया। इस दौरान उन्होंने तेजी से अपना अर्धशतक पूरा किया। वह 28 गेंदों में 3 चौके और 4 छक्कों से 52 रन बनाकर नाबाद रहे।
उपलब्धि
ग्रीन ने पूरे किए 1,000 IPL रन
ग्रीन ने पारी के दौरान खास उपलब्धि भी हासिल की। पारी का 29वां रन बनाते ही उनके IPL में 1,000 रन भी पूरे हो गए हैं। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले कुल 94वें बल्लेबाज बने हैं। इसी तरह, वह IPL 2026 में 12 मैचों की 12 पारियों में 39.50 की औसत और 150.47 की स्ट्राइक रेट से 316 रन बनाने में सफल रहे हैं। इसमें 2 अर्धशतक शामिल हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 79 रन का रहा है।
करियर
कैसा रहा है ग्रीन का IPL करियर?
ग्रीन ने साल 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ अपने IPL करियर का आगाज किया था। वह अब तक 41 मैचों की 40 पारियों में 40.92 की औसत और 192.69 की स्ट्राइक रेट से 1,023 रन बनाने में सफल् रहे हैं। उनके बल्ले से 1 शतक और 4 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 100* रन रहा है। इसी तरह 36 पारियों में गेंदबाजी करते हुए वह 41.45 की औसत से 20 विकेट लेने में सफल रहे हैं।