IPL 2026: आयुष बडोनी ने KKR के खिलाफ जड़ा पहला अर्धशतक, पूरे किए 1,000 रन

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 15वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के बल्लेबाज आयुष बडोनी ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (54) खेली। यह उनके IPL करियर का 7वां और KKR के खिलाफ पहला ही अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 33 गेंदों में पूरा किया। उनकी इस पारी की बदौलत ही LSG की टीम पूरे समय मैच में बनी रही। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

बल्लेबाजी कैसी रही बडोनी की पारी और साझेदारी? LSG को 182 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 42 रन के कुल स्कोर पर दूसरा झटका लगा था। उसके बाद बल्लेबाजी पर आए बडोनी ने कप्तान ऋषभ पंत (9) के साथ 31 रन, निकोलस पूरन (13) के साथ 22 और मुकुल चौधरी के साथ 21 रन की साझेदारी निभाकर टीम के स्कोर को 125 तक पहुंचाया। इस दौरान उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया। वह 34 गेंदों में 7 चौके और 2 छक्कों से 54 रन बनाकर आउट हुए।

जानकारी बडोनी ने IPL में पूरे किए 1,000 रन अपनी पारी का 25वां रन बनाते ही बडोनी ने IPL में अपने 1,000 रन भी पूरे कर लिए। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले कुल 91वें खिलाड़ी हैं। लीग में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड RCB के विराट कोहली (8,758) के नाम दर्ज है।

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