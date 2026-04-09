IPL 2026: आयुष बडोनी ने KKR के खिलाफ जड़ा पहला अर्धशतक, पूरे किए 1,000 रन

IPL 2026: आयुष बडोनी ने KKR के खिलाफ जड़ा पहला अर्धशतक, पूरे किए 1,000 रन
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 15वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के बल्लेबाज आयुष बडोनी ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (54) खेली। यह उनके IPL करियर का 7वां और KKR के खिलाफ पहला ही अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 33 गेंदों में पूरा किया। उनकी इस पारी की बदौलत ही LSG की टीम पूरे समय मैच में बनी रही। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
बल्लेबाजी
कैसी रही बडोनी की पारी और साझेदारी?
LSG को 182 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 42 रन के कुल स्कोर पर दूसरा झटका लगा था। उसके बाद बल्लेबाजी पर आए बडोनी ने कप्तान ऋषभ पंत (9) के साथ 31 रन, निकोलस पूरन (13) के साथ 22 और मुकुल चौधरी के साथ 21 रन की साझेदारी निभाकर टीम के स्कोर को 125 तक पहुंचाया। इस दौरान उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया। वह 34 गेंदों में 7 चौके और 2 छक्कों से 54 रन बनाकर आउट हुए।
जानकारी
बडोनी ने IPL में पूरे किए 1,000 रन
अपनी पारी का 25वां रन बनाते ही बडोनी ने IPL में अपने 1,000 रन भी पूरे कर लिए। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले कुल 91वें खिलाड़ी हैं। लीग में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड RCB के विराट कोहली (8,758) के नाम दर्ज है।
करियर
कैसा रहा है बडोनी का IPL करियर?
बडोनी ने अपने IPL करियर का आगाज 2022 में LSG की ओर से गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ किया था। उन्होंने अपने IPL करियर में अब तक 59 मैच खेले हैं, जिसकी 49 पारियों में 26.38 की औसत और 138.87 की स्ट्राइक रेट से 1029 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 7 अर्धशतक भी अपने नाम किए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 74 रन का रहा है। वह अब तक 81 चौके और 40 छक्के भी जड़ चुके हैं।