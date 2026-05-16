IPL 2026: अंगकृष रघुवंशी ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ स्कोर बनाया, हासिल की ये उपलब्धि
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 60वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के अंगकृष रघुवंशी ने गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ मैच में अर्धशतकीय पारी (82*) खेली। यह उनके IPL करियर का 7वां और मौजूदा सीजन में 5वां अर्धशतक रहा। उनकी पारी की मदद से KKR ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 247/2 का स्कोर बनाया। ये उनके IPL करियर का सर्वश्रेष्ठ स्कोर भी साबित हुआ। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
पारी
ऐसी रही अंगकृष की पारी और साझेदारी
अंगकृष ने 33 गेंदों का सामना कर अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने 44 गेंद खेले और 82 रन बनाकर नाबाद रहे। उनके बल्ले से 4 चौके और 7 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 186.36 की रही। इस खिलाड़ी ने फिन एलन के साथ तीसरे विकेट के लिए 41 गेंदों में 95 रन जोड़े। एलन के आउट होने के बाद उन्होंने कैमरून ग्रीन के साथ मिलकर केवल 52 गेंदों में 108 रन की साझेदारी निभाई। अंगकृष के कई कैच भी छूटे।
उपलब्धि
रघुवंशी ने हासिल की ये उपलब्धि
IPL में 21 साल की उम्र में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में अंगकृष भी आ गए हैं। उन्होंने 5वीं बार 50 से ज्यादा रन बनाकर देवदत्त पडिक्कल (2022) की बराबरी की है। ऋषभ पंत (2018) और यशस्वी जायसवाल (2023) संयुक्त रूप से शीर्ष पर हैं। दोनों खिलाड़ियों ने 21 साल की उम्र में एक सीजन में 6-6 बार 50+ स्कोर बनाए थे। अंगकृष के पास अब इस रिकॉर्ड की बराबरी करने का शानदार मौका है।
करियर
ऐसा रहा है अंगकृष का IPL करियर
अंगकृष ने साल 2024 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ IPL डेब्यू किया था। वह अब तक 34 मुकाबलों की 30 पारियों में 34.03 की औसत और 145.55 की स्ट्राइक रेट से 885 रन बनाने में सफल रहे हैं। उन्होंने 7 अर्धशतक जड़े हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर इसी मैच में आया है। IPL 2026 में वह 5 अर्धशतकों की मदद से 422 रन बना चुके हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 146.52 की रही है।