IPL 2026: KKR के कप्तान अजिंक्य रहाणे का LSG के खिलाफ कैसा रहा है प्रदर्शन?
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 15वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) से होगा। KKR ने इस संस्करण अब तक 3 मुकाबले खेले हैं, लेकिन एक भी मैच में जीत नहीं दर्ज कर पाई है। ऐसे में कप्तान अजिंक्य रहाणे LSG के खिलाफ अपनी बल्लेबाजी से बेहतर प्रदर्शन कर अपनी टीम को जीत दिलाना चाहेंगे। इस संस्करण उन्होंने एक अर्धशतकीय पारी खेली है। आइए LSG के खिलाफ उनके आंकड़ों पर नजर डालते हैं।
आंकड़े
LSG के खिलाफ ऐसे हैं रहाणे के आंकड़े
LSG के खिलाफ रहाणे ने पहला मुकाबला 2023 में खेला था। अब तक उन्होंने 4 मैच खेले हैं और इसकी 3 पारियों में 32.66 की औसत और 158.06 की स्ट्राइक रेट से 98 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 1 अर्धशतक निकला है और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 61 रन रहा है। इस संस्करण खेले 3 मुकाबलों में रहाणे ने 41.50 की औसत और 148.21 की स्ट्राइक रेट से 83 रन बनाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 67 रन रहा है।
गेंदबाज
LSG के प्रमुख गेंदबाजों के सामने ऐसे हैं रहाणे के आंकड़े
रहाणे और मोहम्मद शमी IPL के दौरान 8 पारियों में आमने-सामने आए हैं। इस दौरान रहाणे ने 57 गेंदों का सामना किया है और 94 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 164.91 की रही है। शमी रहाणे को एक बार भी आउट नहीं कर पाए हैं। आवेश खान के खिलाफ रहाणे ने 9 गेंदों पर 21 रन बनाए हैं। इस दौरान उनकी स्ट्राइक रेट 233.3 की रही है। आवेश रहाणे को एक बार भी आउट नहीं कर पाए हैं।
करियर
ऐसा रहा है अजिंक्य रहाणे का IPL करियर
रहाणे ने IPL में अब तक 201 मुकाबले खेले हैं और इसकी 186 पारियों में 30.62 की औसत और 125.33 की स्ट्राइक रेट से 5,115 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 2 शतक और 34 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 105* रन रहा है। रहाणे ने अपने IPL करियर में 518 चौके और 128 छक्के भी लगाए हैं। उन्होंने अपना पहला मुकाबला साल 2008 में खेला था। IPL 2025 में रहाणे KKR का हिस्सा बने थे।