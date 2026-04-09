IPL 2026: अजिंक्य रहाणे के हाथों से बल्ला छूटने के बाद भी पड़ा छक्का, देखें वीडियो

IPL 2026: अजिंक्य रहाणे के हाथों से बल्ला छूटने के बाद भी पड़ा छक्का, देखें वीडियो
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 15वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) का सामना लखनऊ सपुर जायंट्स (LSG) से हुआ। इसमें KKR की पारी के दौरान रहाणे ने पाॅइंट क्षेत्र में बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया। इस दौरान गेंद से टकराने के बाद बल्ला रहाणे के हाथों से छूट गया, लेकिन उसके बाद भी गेंद 6 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर चली गई। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
छक्का
रहाणे के बल्ले से कैसे पड़ा यह दर्शनीय छक्का?
पारी का 9वां ओवर लेकर आए आवेश खान की गेंद पर रहाणे ने पाॅइंट क्षेत्र के ऊपर से शॉट खेलने का प्रयास किया। इस दौरान गेंद से टकराने के बाद रहाणे के हाथों से बल्ला छूटकर स्क्वायर लेग क्षेत्र में जा गिरा। इसके उलट गेंद सीधी हवा में उछलती हुई डीप बैकवर्ड पॉइंट सीमा रेखा के बाहर जा गिरी। इस शॉट को देखकर हर शख्स अचंभित रह गया। क्रिकेट के मैदान पर ऐसा नजारा बहुत कम देखने को मिलता है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें वीडियो
बैट लेग साइड, बॉल राइट साइड।— Rajesh Sahu (@askrajeshsahu) April 9, 2026
कम बार ही दिखता है कि बैट छूट जाए और गेंद हवाई रास्ते बाउंड्री के पार चली जाए। pic.twitter.com/kVCakVWua2