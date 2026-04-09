IPL 2026: अजिंक्य रहाणे के हाथों से बल्ला छूटने के बाद भी पड़ा छक्का, देखें वीडियो

छक्का

रहाणे के बल्ले से कैसे पड़ा यह दर्शनीय छक्का?

पारी का 9वां ओवर लेकर आए आवेश खान की गेंद पर रहाणे ने पाॅइंट क्षेत्र के ऊपर से शॉट खेलने का प्रयास किया। इस दौरान गेंद से टकराने के बाद रहाणे के हाथों से बल्ला छूटकर स्क्वायर लेग क्षेत्र में जा गिरा। इसके उलट गेंद सीधी हवा में उछलती हुई डीप बैकवर्ड पॉइंट सीमा रेखा के बाहर जा गिरी। इस शॉट को देखकर हर शख्स अचंभित रह गया। क्रिकेट के मैदान पर ऐसा नजारा बहुत कम देखने को मिलता है।