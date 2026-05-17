IPL 2026: अभिषेक पोरेल ने इस सीजन अपना पहला अर्धशतक जड़ा, जानिए उनके आंकड़े 

पोरेल ने 31 गेंदों का सामना किया और 51 रन बनाए। उनके बल्ले से 7 चौके और एक छक्का निकला। उनकी स्ट्राइक रेट 164.52 की रही। इस खिलाड़ी ने पहले विकेट के लिए केएल राहुल के साथ मिलकर 61 गेंदों में 105 रन की साझेदारी निभाई। ये RR के खिलाफ DC की किसी भी विकेट के लिए चौथी शतकीय साझेदारी रही। पोरेल पिछले 2 मुकाबलों में 5 और 30 के स्कोर बनाए थे।

करियर

ऐसा रहा है पोरेल का IPL करियर

पोरेल ने अपना पहला IPL मुकाबला 2023 में DC के लिए ही खेला था। उन्होंने 34 मुकाबले खेले हैं और इसकी 32 पारियों में 25.75 की औसत और 146.18 की स्ट्राइक रेट से 747 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 4 अर्धशतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 65 रन है। इस खिलाड़ी ने IPL 2026 में 3 पारियों में 28.66 की औसत से 86 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से IPL में 76 चौके और 28 छक्के निकले हैं।