IPL 2026: अभिषेक पोरेल ने इस सीजन अपना पहला अर्धशतक जड़ा, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 62वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के सलामी बल्लेबाज अभिषेक पोरेल ने शानदार अर्धशतकीय पारी (51) खेली। ये उनके IPL करियर का चौथा अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 29 गेंदों में पूरा किया। DC के इस खिलाड़ी को शरुआती मुकाबलों में मौके नहीं मिले थे। इस सीजन उन्होंने अपना पहला ही अर्धशतक लगाया। ऐसे में आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
पारी
ऐसी रही पोरेल की पारी और साझेदारी
पोरेल ने 31 गेंदों का सामना किया और 51 रन बनाए। उनके बल्ले से 7 चौके और एक छक्का निकला। उनकी स्ट्राइक रेट 164.52 की रही। इस खिलाड़ी ने पहले विकेट के लिए केएल राहुल के साथ मिलकर 61 गेंदों में 105 रन की साझेदारी निभाई। ये RR के खिलाफ DC की किसी भी विकेट के लिए चौथी शतकीय साझेदारी रही। पोरेल पिछले 2 मुकाबलों में 5 और 30 के स्कोर बनाए थे।
करियर
ऐसा रहा है पोरेल का IPL करियर
पोरेल ने अपना पहला IPL मुकाबला 2023 में DC के लिए ही खेला था। उन्होंने 34 मुकाबले खेले हैं और इसकी 32 पारियों में 25.75 की औसत और 146.18 की स्ट्राइक रेट से 747 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 4 अर्धशतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 65 रन है। इस खिलाड़ी ने IPL 2026 में 3 पारियों में 28.66 की औसत से 86 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से IPL में 76 चौके और 28 छक्के निकले हैं।