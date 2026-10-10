टी-20 अंतरराष्ट्रीय में लगातार सर्वाधिक जीत दर्ज करने वाले भारतीय कप्तान

रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने लगातार 14 टी-20 मैच जीते थे। उनके नेतृत्व में नवंबर 2019 में भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ 2 टी-20 मैच जीते थे।

रोहित की कप्तानी भारत के लिए जीत की गारंटी बन गई थी। वह जिस दौरे या सीरीज में कप्तानी नहीं करते थे, तब भारत को हार मिल जाती थी, लेकिन उनकी मौजूदगी से परिणाम बदल जाते थे।

आखिरकार जुलाई 2022 में उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ (ट्रेंट ब्रिज) हार मिली थी।