टी-20 अंतरराष्ट्रीय में लगातार सर्वाधिक जीत दर्ज करने वाले भारतीय कप्तान
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम को वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे टी-20 मैच में 6 विकेट से हार मिली। रांची में खेले गए मैच में मेहमान टीम ने जीत के लिए मिले 250 रन के लक्ष्य को हासिल किया। इस हार के साथ कप्तान श्रेयस अय्यर के लगातार जीत के सिलसिले पर विराम लग गया। इस बीच भारत के कप्तान के तौर पर लगातार सबसे ज्यादा टी-20 मैच जीतने वाले खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं।
#1
रोहित शर्मा (14 मैच, नवंबर 2019- जुलाई 2022)
रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने लगातार 14 टी-20 मैच जीते थे। उनके नेतृत्व में नवंबर 2019 में भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ 2 टी-20 मैच जीते थे।
रोहित की कप्तानी भारत के लिए जीत की गारंटी बन गई थी। वह जिस दौरे या सीरीज में कप्तानी नहीं करते थे, तब भारत को हार मिल जाती थी, लेकिन उनकी मौजूदगी से परिणाम बदल जाते थे।
आखिरकार जुलाई 2022 में उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ (ट्रेंट ब्रिज) हार मिली थी।
#2
रोहित शर्मा (11 मैच, जनवरी 2024- जून 2024)
रोहित की कप्तानी में भारत ने टी-20 विश्व कप 2024 जीता था। अमेरिका और वेस्टइंडीज में संयुक्त रूप से खेले गए उस टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने अजेय रहते हुए खिताब जीता था।
उस विश्व कप में भारत ने अपने 8 मैच जीते थे।
टी-20 विश्व कप से पहले रोहित की कप्तानी में जनवरी 2024 में भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज को क्लीन स्वीप किया था।
इसके बाद रोहित ने इस प्रारूप से संन्यास लिया था।
#3
श्रेयस अय्यर (10 जीत)
टी-20 विश्व कप 2026 की खिताबी जीत के बाद सूर्यकुमार यादव को कप्तानी से हटाया गया और अय्यर को नया कप्तान नियुक्त किया गया था।
अय्यर के नेतृत्व में भारत ने आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर कुल 6 टी-20 मैच हारे थे।
इसके बाद उनकी कप्तानी में भारत ने लगातार 10 टी-20 मैच जीते, जिसमें जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान के खिलाफ घरेलू सीरीज और एशियाई खेल 2026 भी शामिल रहा।
आखिरकार रांची में वेस्टइंडीज ने इस विजयरथ को रोका है।
अन्य कप्तान
ये कप्तान भी हैं शामिल
भारत के लिए लगातार सर्वाधिक टी-20 मैच जीतने वाले कप्तानों की सूची में विराट कोहली भी शामिल हैं।
उनके नेतृत्व में 2019-20 में भारत ने लगातार 9 मैच जीते थे।
ऐसे ही सूर्यकुमार की अगुआई में भारत ने 2025 में लगातार 9 मुकाबलों में जीत दर्ज की थी।
वहीं, सूर्यकुमार के ही नेतृत्व में भारत ने 2023-24 में लगातार 8 मैचों में जीत हासिल की थी।