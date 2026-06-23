भारत बनाम आयरलैंड: टी-20 सीरीज के लिए दोनों टीमें, शेड्यूल और सभी अहम जानकारी

आयरलैंड

ऐसी है आयरलैंड की पूरी टीम

मैथ्यू हॉलार्ड और जाय मूंद्रा को पहली बार टीम में जगह मिली है। वहीं, रूबेन विल्सन अभी तक टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण नहीं कर सके हैं, हालांकि उन्होंने पिछले महीने न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में अपना पहला मैच खेला था। भारत के खिलाफ सीरीज के लिए आयरलैंड टीम: लॉर्कन टकर (कप्तान), रॉस अडेयर, बेन कैलिट्ज, गैरेथ डेलानी, जॉर्ज डॉकरेल, स्टीफन डोहेनी, मैथ्यू हम्फ्रीज, गैविन होई, मैथ्यू हॉलार्ड, लियाम मैकार्थी, जाय मूंद्रा, हैरी टेक्टर, टिम टेक्टर और रूबेन विल्सन।