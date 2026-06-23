भारत बनाम इंग्लैंड: टी-20 सीरीज के लिए दोनों टीमें, शेड्यूल और सभी अहम जानकारी

इंग्लैंड

ऐसी है इंग्लैंड की टीम

चयनकर्ताओं ने पहली बार जेम्स कोल्स को दल में शामिल किया है। वहीं, जॉर्डन कॉक्स, सोनी बेकर और साकिब महमूद की वापसी हुई है। ब्रायडन कार्स और जेमी ओवरटन चोटिल होने के कारण नहीं खेलेंगे। भारत के खिलाफ सीरीज के लिए इंग्लैंड की टीम: हैरी ब्रूक (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, सन्नी बेकर, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर, जेम्स कोल्स, जॉर्डन कॉक्स, सैम कर्रन, लियाम डॉसन, विल जैक्स, साकिब महमूद, आदिल राशिद, फिल सॉल्ट, जोश टंग और ल्यूक वुड।