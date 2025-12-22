विजय हजारे ट्रॉफी में कैसा रहा है रोहित शर्मा का प्रदर्शन? जानिए आंकड़े

भारतीय दिग्गज क्रिकेटर रोहित शर्मा इस बार विजय हजारे ट्रॉफी में खेलते हुए नजर आएंगे। वह हाल ही में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे सीरीज में खेले थे। विजय हजारे में रोहित शुरुआती 2 मैचों में मुंबई क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। दिलचस्प रूप से मुंबई की कप्तानी शार्दुल ठाकुर करेंगे और इसमें सरफराज खान, मुशीर खान और अंगकृष रघुवंशी जैसे खिलाड़ी शामिल होंगे। इस बीच रोहित के इस टूर्नामेंट के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

प्रदर्शन विजय हजारे ट्रॉफी में रोहित ने खेले हैं 18 मैच लिस्ट-A प्रारूप में खेले जाने वाली विजय हजारे में रोहित ने कुल 18 मैच खेले हैं, जिसकी 17 पारियों में उन्होंने 38.7 की औसत और 90.9 की स्ट्राइक रेट के साथ 581 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 1 शतक और 3 अर्धशतक भी अपने नाम किए। बता दें कि उन्होंने 2006 में अपने लिस्ट-A करियर की शुरुआत की थी और अब वह 50 ओवर के क्रिकेट में कई बड़े रिकॉर्ड्स बना चुके हैं।

2018-19 आखिरी बार विजय हजारे ट्रॉफी में कब खेले थे रोहित? रोहित आखिरी बार विजय हजारे ट्रॉफी में 2018-19 के सेमीफाइनल में खेले थे। हैदराबाद के विरुद्ध हुए सेमीफाइनल में रोहित 24 गेंदों में सिर्फ 17 रन ही बना सके थे। हालांकि, उस मैच को मुंबई ने जीता था। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में भी हिस्सा लिया था। बता दें कि रोहित फाइनल मुकाबला नहीं खेल पाए थे। वह नेशनल ड्यूटी के चलते दिल्ली के खिलाफ हुए खिताबी मैच में नहीं खेल सके और मुंबई ने वो मैच जीता था।

आंकड़े इस साल वनडे में अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं रोहित रोहित की कप्तानी में भारतीय टीम ने इस साल चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता था। इसके बाद उन्हें कप्तानी से हटा दिया गया था। इसके बावजूद 2025 में रोहित ने 14 वनडे में 50 की औसत और 100.46 की स्ट्राइक रेट से 650 रन बनाए। इसमें 24 छक्के भी शामिल रहे। इस साल रोहित ने 6 बार 50 रन का आंकड़ा पार किया, जिसमें उन्होंने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1-1 शतक भी अपने नाम किए।