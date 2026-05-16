IPL इतिहास में LSG द्वारा CSK के खिलाफ सफलतापूर्वक हासिल किए गए सबसे बड़े लक्ष्य

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 59वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) को 7 विकेट से हरा दिया। CSK ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कार्तिक शर्मा (71) की पारी से 187/5 का स्कोर बनाया था। जवाब में LSG ने मिचेल मार्श (90) की पारी से 16.4 ओवर में 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। आइए IPL इतिहास में LSG द्वारा CSK के खिलाफ सफलतापूर्वक हासिल किए गए सबसे बड़े लक्ष्यों पर नजर डालते हैं।

#1 मुंबई में 211 रन, 2022 IPL 2022 में मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में खेले गए मैच में LSG ने CSK के खिलाफ 211 रनों का पीछा किया था। केएल राहुल (26 गेंदों में 40 रन) और क्विंटन डिकॉक (45 गेंदों में 61 रन) ने पहले विकेट के लिए 99 रनों की साझेदारी करके LSG को शानदार शुरुआत दी। इसके बाद एविन लुईस (55*) और आयुष बडोनी (19*) की पारी से LSG ने 3 गेंद शेष रहते 6 विकेट से जीत दर्ज की थी।

#2 चेन्नई में 211 रन, 2024 IPL 2024 में भी CSK के खिलाफ LSG ने 211 रनों के लक्ष्य का सफल पीछा किया था। चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में LSG को मार्कस स्टोइनिस (124*) की शतकीय पारी ने टीम को मजबूती दी। एक समय LSG को जीत के लिए 18 गेंदों में 47 रनों की जरूरत थी, जिसे स्टोइनिस ने 6 गेंदों पर 17 रन तक पहुंचा दिया। उसके बाद LSG ने 19.3 ओवर में ही जीत दर्ज कर ली।

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