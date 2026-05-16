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IPL इतिहास में LSG के लिए की गई सबसे बड़ी साझेदारियां, जानिए शीर्ष पर कौन
जोश इंग्लिश ने मिचेल मार्श के साथ मिलकर LSG के लिए तीसरी सबसे बड़ी साझेदारी निभाई है (तस्वीर: एक्स/@IPL)

IPL इतिहास में LSG के लिए की गई सबसे बड़ी साझेदारियां, जानिए शीर्ष पर कौन

लेखन भारत शर्मा
May 16, 2026
04:42 pm
क्या है खबर?

लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 59वें मुकाबले में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) को 7 विकेट से हराया। यह मैच लखनऊ के एकाना स्टेडियम में खेला गया। LSG की जीत में मिशेल मार्श की 38 गेंदों पर खेली गई 90 रनों की विस्फोटक पारी का अहम योगदान रहा। उन्होंने अपने सलामी साझेदार जोश इंग्लिश (36) के साथ शतकीय साझेदारी निभाई। आइए IPL में LSG के लिए की गई सबसे बड़ी साझेदारियों पर नजर डालते हैं।

#1

क्विंटन डिकॉक और केएल राहुल- 210* बनाम KKR, 2022

IPL इतिहास में LSG के लिए सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड क्विंटन डिकॉक और केएल राहुल के नाम दर्ज है। दोनों ने IPL 2022 KKR के खिलाफ 210* रन की साझेदारी निभाई थी। वह ऐसा करने वाली पहली सलामी जोड़ी है। डीवाई पाटिल स्टेडियम में डिकॉक ने ऐतिहासिक 140*(70) रन बनाए, जबकि राहुल भी 68(51) रन बनाकर नाबाद रहे। उनके प्रयासों की बदौलत LSG ने 210/0 का स्कोर खड़ा किया और 2 रन से जीत हासिल की।

#2

मिचेल मार्श और ऋषभ पंत - 152 बनाम RCB, 2025

सूची में मिचेल मार्श और कप्तान ऋषभ पंत की जोड़ी दूसरे नंबर पर हैं। दोनों ने IPL 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ दूसरे विकेट के लिए 152 रन की साझेदारी निभाई थी। लखनऊ के एकाना स्टेडियम में पंत ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 37 गेंदों में 67 रन बनाए, वहीं मार्श ने 61 गेंदों में शानदार 118 रन बनाकर टीम को 227/3 के स्कोर तक पहुंचाया। उनके बेहतरीन प्रदर्शन के बावजूद RCB को हार झेलनी पड़ी थी।

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#3

मार्श और इंग्लिस- 135 रन बनाम CSK, 2026

सूची में मार्श और जोश इंग्लिश की सलामी जोड़ी तीसरे नंबर पर है। दोनों ने IPL 2026 के 59वें मुकाबले में CSK के खिलाफ पहले विकेट के लिए 135 रन की साझेदारी निभाई। LSG को 188 रनों का पीछा करना था। मार्श ने 38 गेंदों में 90 रन बनाकर साझेदारी में शानदार प्रदर्शन किया, वहीं इंग्लिस (31 गेंदों में 36 रन) ने उनका बखूबी साथ दिया। उनकी इस साझेदारी की बदौलत LSG ने 16.4 ओवरों में लक्ष्य हासिल कर लिया।

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