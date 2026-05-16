IPL इतिहास में CSK के खिलाफ की गई सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारियां, जानिए शीर्ष पर कौन

लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 59वें मुकाबले में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) को 7 विकेट से हराया। यह मैच लखनऊ के एकाना स्टेडियम में खेला गया। LSG की जीत में मिशेल मार्श (90) और उनके सलामी साझेदार जोश इंग्लिश (36) के बीच पहले विकेट के लिए हुई 135 रन की साझेदारी का अहम योगदान रहा। आइए IPL में CSK के खिलाफ की गई सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारियों पर नजर डालते हैं।

#1 शुभमन गिल और साई सुदर्शन - 210 रन, IPL 2024 IPL इतिहास में CSK के खिलाफ सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी का रिकॉर्ड गुजरात टाइटंस (GT) के कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन के नाम है। दोनों ने IPL 2024 के 59वें मैच में CSK के खिलाफ पहले विकेट के लिए 210 रन की साझेदारी निभाई थी। इसमें गिल ने 104 और सुदर्शन ने 103 रन की शतकीय पारियां खेली थी। इससे GT ने 231/3 का स्कोर खड़ा किया था। जवाब में CSK की टीम 196/8 रन ही बना पाई थी।

#2 अजिंक्य रहाणे और शेन वॉटसन - 144 रन, IPL 2015 सूची में दूसरा नंबर अजिंक्य रहाणे और शेन वॉटसन की सलामी जोड़ी का है। दोनों ने IPL 2015 के 15वें मैच में राजस्थान रॉयल्स (RR) की ओर से पहले विकेट के लिए 144 रन की साझेदारी निभाई थी। इसमें रहाणे नाबाद 76 और वॉटसन ने 73 रन की पारी खेली थी। इस साझेदारी की बदौलत ही RR ने CSK से मिले 157 रन के लक्ष्य को 18.2 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर ही हासिल कर लिया था।

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#3 शिखर धवन और पृथ्वी शॉ - 138 रन, IPL 2021 सूची में तीसरा नंबर शिखर धवन और पृथ्वी शॉ की सलामी जोड़ी का है। दोनों ने IPL 2021 के दूसरे मैच में दिल्ली कैपिटल्स (DC) की ओर से पहले विकेट के लिए 138 रन की साझेदारी निभाई थी। इसमें धवन ने 85 और शॉ ने 72 रन की अर्धशतकीय पारियां खेली थी। इस साझेदारी की बदौलत ही DC ने CSK से मिले 189 रन के लक्ष्य को 18.4 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर ही हासिल कर लिया था।

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