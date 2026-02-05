WPL 2026 में उपविजेता रही दिल्ली कैपिटल्स का ऐसा रहा सफर, जानिए आंकड़े

DC DC ने अपने ग्रुप स्टेज में जीते 4 मैच DC ने अपने ग्रुप स्टेज में 8 मैच खेले, जिसमें से 4 में उन्हें जीत मिली और इतने ही मैचों में उन्होंने हार का सामना किया। DC ने UPW के खिलाफ अपने दोनों मैच जीते। इसके अलावा DC ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और मुंबई इंडियंस (MI) के विरुद्ध भी 1-1 मुकाबले जीते। DC को GG ने ग्रुप स्टेज में 2 बार हराया था। RCB और MI ने DC को 1-1 मैचों में हराया था।

एलिमिनेटर DC ने एलिमिनेटर में GG को हराया एलिमिनेटर मुकाबले में DC ने GG को 7 विकेट से हराते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया। वडोदरा में खेले गए मैच में GG ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 168/7 का स्कोर बनाया, जिसमें बेथ मूनी का अर्धशतक (62*) शामिल रहा। जवाब में DC ने लिजेल ली (43) और जेमिमा रोड्रिगेज (41) की पारियों की बदौलत 15.4 ओवर में लक्ष्य हासिल किया। दिलचस्प रूप से DC ने लगातार चौथे संस्करण के फाइनल में जगह बनाई थी।

रन DC से इन बल्लेबाजों ने बनाए सर्वाधिक रन DC से लिजेल ली सर्वाधिक रन बनाने वाली बल्लेबाज रही। इस सलामी बल्लेबाज ने 10 पारियों में 32.00 की औसत और 139.13 की स्ट्राइक रेट से 320 रन बनाए। उन्होंने 2 अर्धशतक भी लगाए। लौरा वोल्वार्ड्ट ने 10 पारियों में 45.28 की औसत और 135.47 की स्ट्राइक रेट से 317 रन बनाए। जेमिमा रोड्रिगेज ने 33.00 की औसत से 264 रन अपने नाम किए। शफाली ने 10 पारियों में 25.90 की औसत से 259 रन बनाए।

विकेट DC के इन गेंदबाजों ने लिए सर्वाधिक विकेट DC से नंदनी शर्मा ने प्रभावशाली गेंदबाजी की। वह WPL के एक सीजन में सर्वाधिक विकेट लेने वाली भारतीय गेंदबाज भी साबित हुई। उन्होंने 10 मैचों में 18.58 की औसत और 8.31 की इकॉनमी रेट से संयुक्त रूप से सर्वाधिक 17 विकेट लिए। श्रीचरणी के लिए भी यह सीजन शानदार रहा। उन्होंने 10 मैचों में 22.35 की औसत से 14 सफलताएं हासिल की। शिनेल हेनरी ने 8 मुकाबलों में 17.78 की औसत से 14 विकेट लिए।