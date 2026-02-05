WPL के इतिहास में ऐसे रहे सभी फाइनल मैचों के परिणाम 

2023 MI ने पहले संस्करण में जीता था खिताब WPL का उद्घाटन संस्करण 2023 में खेला गया था, जिसका खिताब मुंबई इंडियंस (MI) ने जीता था। फाइनल में DC ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 131 रन बनाए थे, जिसमें कप्तान मेग लैनिंग (35) ने सबसे ज्यादा रन बनाए थे। जवाब में MI की टीम ने 19.3 ओवर में 3 विकेट खोकर 134 रन बनाते हुए जीत हासिल की थी। MI की ओर से नेट साइवर ब्रंट ने सबसे अधिक 60* रन बनाए थे।

2024 दूसरे संस्करण में RCB बनी थी विजेता WPL 2024 में RCB विजेता बनी थी। अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में RCB ने DC को 8 विकेट से हराया था। DC ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सभी विकेट खोकर 113 रन बनाए थे। जवाब में जीत के लिए मिले 114 रनों के लक्ष्य को RCB ने सोफी डिवाइन (32) और एलिस पेरी (35*) की पारियों की बदौलत 19.3 ओवर में हासिल किया था।

2025 MI ने जीता अपना दूसरा खिताब WPL 2025 में MI ने अपना दूसरा खिताब जीता था। फाइनल मुकाबले में MI ने शानदार प्रदर्शन करते हुए DC को 8 रन से हराया था। खिताबी मुकाबले में MI ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 149/7 का स्कोर बनाया था। MI से कप्तान हरमनप्रीत कौर (66) और नेट साइवर ब्रंट (30) ने उपयोगी योगदान दिया था। जवाब में DC की टीम पूरे ओवर खेलने के बाद 141/9 का स्कोर ही बना सकी थी।

