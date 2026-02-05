LOADING...
WPL के इतिहास में ऐसे रहे सभी फाइनल मैचों के परिणाम 
RCB ने जीता अपना दूसरा खिताब

लेखन अंकित पसबोला
Feb 05, 2026
11:42 pm
क्या है खबर?

विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) को 6 विकेट हराते हुए अपना दूसरा खिताब जीता। वडोदरा में हुए फाइनल में DC की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 203/4 का स्कोर बनाया। जवाब में RCB की टीम ने 2 गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल किया। RCB ने WPL के इतिहास का सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल किया। इस बीच WPL के सभी फाइनल मैचों के बारे में जानते हैं।

2023 

MI ने पहले संस्करण में जीता था खिताब 

WPL का उद्घाटन संस्करण 2023 में खेला गया था, जिसका खिताब मुंबई इंडियंस (MI) ने जीता था। फाइनल में DC ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 131 रन बनाए थे, जिसमें कप्तान मेग लैनिंग (35) ने सबसे ज्यादा रन बनाए थे। जवाब में MI की टीम ने 19.3 ओवर में 3 विकेट खोकर 134 रन बनाते हुए जीत हासिल की थी। MI की ओर से नेट साइवर ब्रंट ने सबसे अधिक 60* रन बनाए थे।

2024 

दूसरे संस्करण में RCB बनी थी विजेता 

WPL 2024 में RCB विजेता बनी थी। अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में RCB ने DC को 8 विकेट से हराया था। DC ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सभी विकेट खोकर 113 रन बनाए थे। जवाब में जीत के लिए मिले 114 रनों के लक्ष्य को RCB ने सोफी डिवाइन (32) और एलिस पेरी (35*) की पारियों की बदौलत 19.3 ओवर में हासिल किया था।

2025 

MI ने जीता अपना दूसरा खिताब 

WPL 2025 में MI ने अपना दूसरा खिताब जीता था। फाइनल मुकाबले में MI ने शानदार प्रदर्शन करते हुए DC को 8 रन से हराया था। खिताबी मुकाबले में MI ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 149/7 का स्कोर बनाया था। MI से कप्तान हरमनप्रीत कौर (66) और नेट साइवर ब्रंट (30) ने उपयोगी योगदान दिया था। जवाब में DC की टीम पूरे ओवर खेलने के बाद 141/9 का स्कोर ही बना सकी थी।

2026 

दूसरी बार चैंपियन बनी RCB की टीम 

DC को शफाली वर्मा (20) के रूप में पहला झटका लगा, जबकि लिजेल ली 20 गेंदों में 37 रन बनाकर आउट हुई। इसके बाद रोड्रिगेज (57), और लौरा वोल्वाड्ट (44) ने पारी को संभाला। वहीं, शिनेल हेनरी ने आक्रामक अंदाज में नाबाद 35 रन बनाते हुए टीम को 203/4 के स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में ग्रेस हैरिस (9) के जल्दी आउट होने के बाद स्मृति मंधाना (87) और जॉर्जिया वॉल (79) ने उम्दा पारियां खेलकर जीत में अहम भूमिका निभाई।

