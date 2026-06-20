हार्दिक पांड्या चोट के कारण इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से भी हुए बाहर- रिपोर्ट
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम को इंग्लैंड दौरे पर खेली जाने वाली वनडे सीरीज से पहले बड़ा झटका लगा है। टीम के प्रमुख ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या वनडे क्रिकेट के लिए आवश्यक फिटनेस स्तर हासिल करने में विफल रहने के कारण इंग्लैंड के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, पांड्या ने अभी तक गेंदबाजी का पूरा अभ्यास नहीं किया है और उन्हें वनडे फिटनेस हासिल करने के लिए और समय चाहिए।
रिपोर्ट
रिपोर्ट में क्या कहा गया है?
सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया कि पंड्या ने अभी तक गेंदबाजी में फिटनेस हासिल नहीं की है और उन्हें वनडे फिटनेस हासिल करने के लिए और समय चाहिए। वह इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए चयन के लिए अनुपलब्ध रहेंगे। पांड्या ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में पीठ की चोट से जूझने के बाद हाल में बेंगलुरु स्थित BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपना आकलन कराया था। इस दौरान उन्होंने 10 ओवर गेंदबाजी भी की थी।
परेशानी
अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से भी बाहर हो गए थे पांड्या
पांड्या को अपनी पुनर्वास प्रक्रिया के दौरान एक और झटका लगा था। इस महीने की शुरुआत में उन्हें क्वाड्रिसेप्स में नई चोट लगने के कारण अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज से भी बाहर होना पड़ा था। ऐसा माना जा रहा है कि यह चोट फिटनेस जांच के दौरान गेंदबाजी के बढ़ते भार से संबंधित हो सकती थी। बता दें कि पांड्या का IPL अभियान भी चोटों से प्रभावित रहा और वे कई मैच नहीं खेल पाए थे।
करियर
ऐसा रहा है हार्दिक का वनडे करियर
32 साल के हार्दिक ने अब तक 94 वनडे मुकाबले खेले हैं, जिसकी 68 पारियों में 10 बार नाबाद रहते हुए 32.82 की औसत से 1,904 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 110.89 की रही है। इस खिलाड़ी ने 11 अर्धशतक जड़े हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 92* रन रहा है। गेंदबाजी में इस खिलाड़ी ने 88 पारियों में 35.50 की औसत से 91 विकेट लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/24 का रहा है।