हार्दिक पांड्या चोट के कारण इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से भी हुए बाहर- रिपोर्ट

रिपोर्ट

रिपोर्ट में क्या कहा गया है?

सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया कि पंड्या ने अभी तक गेंदबाजी में फिटनेस हासिल नहीं की है और उन्हें वनडे फिटनेस हासिल करने के लिए और समय चाहिए। वह इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए चयन के लिए अनुपलब्ध रहेंगे। पांड्या ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में पीठ की चोट से जूझने के बाद हाल में बेंगलुरु स्थित BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपना आकलन कराया था। इस दौरान उन्होंने 10 ओवर गेंदबाजी भी की थी।