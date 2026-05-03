सूर्यांश शेडगे ने PBKS के लिए खेली धमाकेदार पारी (तस्वीर: एक्स/@IPL)

GT बनाम PBKS: सूर्यांश शेडगे ने मानव सुथार के ओवर में जड़े 3 छक्के, देखें वीडियो

लेखन भारत शर्मा 10:06 pm May 03, 202610:06 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का 46वां मुकाबला गुजरात टाइटंस (GT) और पंजाब किंग्स (PBKS) के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इसमें PBKS के युवा बल्लेबाज सूर्यांश शेडगे ने सर्वाधिक 57 रनों की पारी खेली। इसमें उन्होंने GT के स्पिनर मानव सुथार के ओवर में 3 छक्के जड़कर सभी का ध्यान आकर्षित किया। उनके ये छक्के अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। आइए उनकी बल्लेबाजी पर नजर डालते हैं।