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GT बनाम PBKS: सूर्यांश शेडगे ने मानव सुथार के ओवर में जड़े 3 छक्के, देखें वीडियो
सूर्यांश शेडगे ने PBKS के लिए खेली धमाकेदार पारी (तस्वीर: एक्स/@IPL)

GT बनाम PBKS: सूर्यांश शेडगे ने मानव सुथार के ओवर में जड़े 3 छक्के, देखें वीडियो

लेखन भारत शर्मा
May 03, 2026
10:06 pm
क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का 46वां मुकाबला गुजरात टाइटंस (GT) और पंजाब किंग्स (PBKS) के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इसमें PBKS के युवा बल्लेबाज सूर्यांश शेडगे ने सर्वाधिक 57 रनों की पारी खेली। इसमें उन्होंने GT के स्पिनर मानव सुथार के ओवर में 3 छक्के जड़कर सभी का ध्यान आकर्षित किया। उनके ये छक्के अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। आइए उनकी बल्लेबाजी पर नजर डालते हैं।

बल्लेबाजी

शेडगे ने किस तरह तरह जड़े 3 छक्के

PBKS को एक समय 47 रन के कुल स्कोर पर 5 झटके लग गए थे। उसके बाद शेडगे ने एक मोर्चा संभाले रखा और पारी को आगे बढ़ाया। उन्होंने पारी का 14वां ओवर लेकर आए सुथार के ओवर में हाथ खोलते हुए दूसरी गेंद पर लॉन्ग ऑन पर छक्का जड़ दिया। इसके बाद उन्होंने तीसरी गेंद पर फिर से लॉन्ग ऑन और छठी गेंद पर मिडविकेट पर छक्का जड़ दिया। उनके इन छक्कों के वीडियो वायरल हो रहा है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखें  शेडगे के छक्के

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