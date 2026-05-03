जेसन होल्डर ने IPL में अपना सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन किया है (तस्वीर: एक्स/@IPL)

GT बनाम PBKS: जेसन होल्डर ने किया अपना सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन, जानिए उनके आंकड़े

लेखन भारत शर्मा 09:27 pm May 03, 202609:27 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 46वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस (GT) के ऑल राउंडर जेसन होल्डर ने पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट अपने नाम किए। यह उनके IPL करियर का दूसरा 4 विकेट हॉल रहा और यह उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन भी रहा है। उनकी इस घातक गेंदबाजी की बदौलत ही GT की टीम PBKS को 163/9 के स्कोर पर रोकने में सफल रही। आइए उनकी गेंदबाजी और आंकड़ों पर नजर डालते हैं।