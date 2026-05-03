पूर्व चयनकर्ता क्रिस श्रीकांत ने हार्दिक पांड्या पर साधा निशाना, जानिए क्या कहा

आलोचना श्रीकांत ने कैसे की हार्दिक की आलोचना? श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "जब MI का स्कोर लगातार गिर रहा था, तब हार्दिक पारी के उस मोड़ पर क्या करने की कोशिश कर रहे थे। 23 गेंदों में 18 रन। ये क्या है? ये तो प्लास्टिक कप्तान है।" बता दें की तिलक वर्मा के आउट होने के बाद हार्दिक छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए, लेकिन व 23 गेंदों में केवल 18 रन ही बनाने में सफल रहे। उस दौरान उन्होंने कुल 10 गेंदें डॉट खेली।

सवाल श्रीकांत ने हार्दिक के इरादे पर उठाए सवाल श्रीकांत ने कहा, "उस साझेदारी को देखिए। हार्दिक क्या करने की कोशिश कर रहे थे? अगर आप बीच के ओवरों में डॉट गेंदों की संख्या देखें, तो यह स्पष्ट है कि कोई उचित रणनीति या खेल की समझ नहीं थी। उस दौरान रन रेट में बहुत तेजी से गिरावट आई।" उन्होंने कहा, "छठे या 7वें ओवर के आसपास से उन्होंने लगभग 9 रन प्रति ओवर की रफ्तार से शुरुआत की, लेकिन फिर यह रफ्तार धीमी होती चली गई।"

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कमजोरी CSK ने उजागर की हार्दिक की कमजोरी CSK ने हार्दिक को कोई छूट नहीं दी और उनके शरीर को निशाना बनाया, खासकर जेमी ओवरटन ने। इस पर श्रीकांत ने कहा, "टीमों को अब हार्दिक को काबू में रखने की तरकीब पता चल गई है और वे लगातार उनके शरीर को निशाना बनाएंगी। वे अब उस स्लॉट में गेंदबाजी नहीं करेंगे। वे उसे बांधे रखेंगे। उन्हें पता था कि अगर वे लेंथ बॉल डालेंगे तो वह उन्हें बुरी तरह पीटेगा। इसलिए, वे वहां गेंदबाजी नहीं करेंगे।"

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