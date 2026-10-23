मुंबई इंडियंस ने बतौर कोच महेला जयवर्धने का साथ छोड़ दिया है

पूर्व खिलाड़ी का MI नेतृत्व पर बड़ा बयान, कहा- जयवर्धने को बनाया गया बलि का बकरा

लेखन भारत शर्मा 02:05 pm Oct 23, 202602:05 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की सबसे सफल फ्रेंचाइजी में से एक मुंबई इंडियंस (MI) में बड़े बदलावों का दौर शुरू हो चुका है। पिछले 6 सीजन में 2 बार प्लेऑफ में जगह बनाने में कामयाब रही MI ने नए सिरे से टीम तैयार करने के लिए अपने मुख्य कोच महेला जयवर्धने का साथ छोड़ दिया है। हालांकि, टीम के इस फैसले पर चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के पूर्व खिलाड़ी सुब्रमण्यम बद्रीनाथ ने MI नेतृत्व पर ही सवाल खड़ कर दिए हैं।