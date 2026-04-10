भारतीय सरजमीं पर सबसे ज्यादा टी-20 विकेट चटकाने वाले विदेशी गेंदबाज, जानिए शीर्ष पर कौन

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 15वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को 3 विकेट से हरा दिया। इस मुकाबले में KKR के ऑलराउंडर सुनील नरेन 1 विकेट चटकाकर बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वह भारतीय सरजमीं पर 200 टी-20 विकेट पूरे करने वाले पहले विदेशी गेंदबाज बने हैं। ऐसे में आइए भारतीय सरजमीं पर टी-20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले विदेशी गेंदबाजों पर नजर डालते हैं।

#1 सुनील नरेन - 200 विकेट भारतीय सरजमीं पर सर्वाधिक टी-20 विकेट चटकाने वाले विदेशी गेंदबाज वेस्टइंडीज के नरेन हैं। उन्होंने भारत में अब तक कुल 200 विकेट अपने नाम किए हैं। उन्होंने अपने टी-20 करियर में अब तक कुल 586 मैच खेले हैं, जिसकी 576 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 22.26 की औसत और 6.17 की इकॉनमी से 615 विकेट लेने में सफल रहे हैं। उन्होंने 12 बार 4 विकेट और एक बार 5 विकेट हॉल लिया है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/19 का रहा है।

#2 ड्वेन ब्रावो - 190 विकेट इस सूची में वेस्टइंडीज के ही पूर्व ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। उन्होंने भारत में अब तक कुल 190 विकेट अपने नाम किए हैं। उन्होंने अपने टी-20 करियर में कुल 582 मैच खेले हैं, जिसकी 546 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 24.40 की औसत और 8.26 की इकॉनमी से 631 विकेट लेने में सफल रहे हैं। उन्होंने 11 बार 4 विकेट और 2 बार 5 विकेट हॉल लिया है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/23 का रहा है।

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#3 राशिद खान - 188 विकेट सूची में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मौजूदा कप्तान राशिद खान तीसरे पायदान पर जमे हुए हैं। उन्होंने भारत में अब तक कुल 188 विकेट अपने नाम किए हैं। उन्होंने अपने टी-20 करियर में कुल 522 मैच खेले हैं, जिसकी 517 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 18.47 की औसत और 6.59 की इकॉनमी से 707 विकेट लेने में सफल रहे हैं। उन्होंने 18 बार 4 विकेट और 4 बार 5 विकेट हॉल लिया है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 6/17 का रहा है।

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