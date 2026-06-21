स्पेन ने सऊदी अरब को 4-0 से हराया (तस्वीर: एक्स/@SpainIsFootball)

फीफा विश्व कप 2026: स्पेन ने सऊदी अरब को 4-0 से हराया, दर्ज की पहली जीत

लेखन अंकित पसबोला 11:56 pm Jun 21, 202611:56 pm

क्या है खबर?

फीफा विश्व कप 2026 में स्पेन फुटबॉल टीम ने सऊदी अरब फुटबॉल टीम को 4-0 से हराते हुए अपनी पहली जीत दर्ज की। स्पेन की ओर से मिकेल ओयारजाबल ने सर्वाधिक 2 गोल किए। उनके अलावा लामिन यमाल ने 1 गोल दागा। बता दें कि स्पेन ने अपने पहले मैच में काबो वेर्दे के खिलाफ गोलरहित ड्रॉ खेला था। इस जीत के साथ ही स्पेन ने राउंड ऑफ-32 के लिए अपना दावा मजबूत किया।