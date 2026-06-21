फीफा विश्व कप 2026: कुराकाओ ने इक्वाडोर को गोलरहित ड्रॉ पर रोका, हासिल किया पहला अंक
क्या है खबर?
फीफा विश्व कप 2026 में कुराकाओ ने ग्रुप-E में अपने दूसरे मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए इक्वाडोर को गोल रहित (0-0) डॉ पर रोक दिया। इससे कुराकाओ ने विश्व कप इतिहास में अपना पहला अंक हासिल कर लिया। कंसास सिटी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में इक्वाडोर ने गोल करने के भरसक प्रयास किए, लेकिन कुराकाओ की रक्षा पंक्ति ने उनके हर प्रयास को विफल कर दिया। आइए इस मैच के प्रमुख आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं।
हाफ-1
पहले हाफ में रहा इक्वाडोर का दबदबा
मैच शुरू होते ही इक्वाडोर ने आक्रामक रुख अपनाया। मोइसेस कैसिडो ने एक शानदार थ्रू-बॉल एनेर वैलेंसिया को दी, जिससे वह सीधे गोलकीपर के सामने आ गए। वैलेंसिया के इस दमदार शॉट को कुराकाओ के गोलकीपर एलोय रूम ने शानदार ढंग से रोक दिया। कुराकाओ ने भी जवाबी हमले किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। पहले हाफ में कुराकाओ के गोलकीपर रूम ने कुल 6 बेहतरीन बचाव किए, जिससे इक्वाडोर का गोल करने से महरूम रहा और पहला हाफ गोलरहित रहा।
हाफ-2
कैसा रहा दूसरे हाफ का खेल?
इक्वाडोर ने दूसरे हाफ की शुरुआत में मिडफील्डर जोर्डी अलसीवर की जगह फॉरवर्ड केविन रोड्रिगेज को मैदान पर उतारा। इसके बाद इक्वाडोर ने लगातार गोल करने के प्रयास किए। उनके 3 शॉट गोल पोस्ट से टकराकर वापस आ गए। मैच के आखिरी 15 मिनट में इक्वाडोर ने अपनी पूरी ताकत झोंकी, लेकिन गोल नहीं कर पाई। मैच के 90वें मिनट में कुराकाओ के कस्तानेर को येलो कार्ड मिला और VAR रिव्यू भी हुआ, लेकिन स्कोरलाइन में कोई बदलाव नहीं हुआ।
जानकारी
कुराकाओ के गोलकीपर ने बनाया सर्वाधिक गोल रोकने का रिकॉर्ड
कुराकाओ के गोलकीपर रूम ने बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया। उन्होंने पूरे मैच में 15 गोल बचाए। यह 90 मिनट के मैच में विश्व कप में सबसे ज्यादा गोल बचाने का रिकॉर्ड है। उन्होंने अमेरिकी गोलकीपर टिम हावर्ड (15 बनाम, बेल्जियम, 2014) की बराबरी की।
आंकड़े
मैच में कैसा रहा दोनों टीमों का प्रदर्शन?
मैच इक्वाडोर का दबदबा रहा। उसने गोल करने की 28 बार कोशिश की और 15 बार टारगेट पर शॉट लगाए। यह विश्व कप इतिहास में गोल करने के सर्वाधिक प्रयास हैं। कुराकाओ ने 10 बार कोशिश की और 4 बार टारगेट पर शॉट लगाए। इक्वाडोर ने 75 प्रतिशत समय तक बॉल पर कब्जा जमाए रखा। उसने 92 प्रतिशत एक्यूरेसी के साथ 593 पास पूरे किए। कुराकाओ ने 25 प्रतिशत गेंद को अपने नियंत्रण में रखा और 221 पास किए।