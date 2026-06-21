फीफा विश्व कप 2026 में कुराकाओ ने इक्वाडोर को गोलरहित ड्रॉ पर रोक दिया

फीफा विश्व कप 2026: कुराकाओ ने इक्वाडोर को गोलरहित ड्रॉ पर रोका, हासिल किया पहला अंक

लेखन भारत शर्मा 09:26 am Jun 21, 202609:26 am

क्या है खबर?

फीफा विश्व कप 2026 में कुराकाओ ने ग्रुप-E में अपने दूसरे मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए इक्वाडोर को गोल रहित (0-0) डॉ पर रोक दिया। इससे कुराकाओ ने विश्व कप इतिहास में अपना पहला अंक हासिल कर लिया। कंसास सिटी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में इक्वाडोर ने गोल करने के भरसक प्रयास किए, लेकिन कुराकाओ की रक्षा पंक्ति ने उनके हर प्रयास को विफल कर दिया। आइए इस मैच के प्रमुख आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं।