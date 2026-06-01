फातिमा सना ने महिला टी-20 विश्व कप में अपना पहला अर्धशतक लगाया, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
महिला टी-20 विश्व कप 2026 के 11वें मुकाबले में पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम की कप्तान फातिमा सना ने शानदार अर्धशतकीय पारी (55) खेली। ये उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय का तीसरा अर्धशतक रहा। महिला टी-20 विश्व कप में इस खिलाड़ी ने अपना पहला ही पचासा लगाया। उनकी पारी के दम पर ही पाकिस्तान दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ 126/9 का स्कोर बनाने में सफल हो पाई। आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
पारी
ऐसी रही फातिमा की पारी और साझेदारी
फातिमा ने 38 गेंदों का सामना किया और 55 रन बनाए। उनके बल्ले से 6 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 144.74 की रही। एक समय टीम के 8 बल्लेबाज 50 रन पर ही पवेलियन लौट गए थे। फातिमा ने तुबा हसन के साथ मिलकर 54 गेंदों में 71 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी निभाई और टीम को सम्मानजनक स्कोर तक ले गईं। तुबा ने 27 गेंदों का सामना किया और 23 रन बनाकर आउट हुईं।
करियर
फातिमा के टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर पर एक नजर
फातिमा ने पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला 2019 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 60 मुकाबले खेले हैं और इसकी 41 पारियों में 35 की औसत से 770 रन बनाने में सफल रहीं हैं। उनके बल्ले से 3 अर्धशतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 90 रन रहा है। फातिमा ने टी-20 विश्व कप में 9 मुकाबले खेले हैं और 7 पारियों में 36 की औसत से 144 रन बना चुकी हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 110.76 की रही है।