फातिमा सना ने रचा इतिहास, द हंड्रेड में चुनी जाने वाली पहली पाकिस्तानी महिला क्रिकेटर बनीं

करियर

ऐसा रहा है फातिमा का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर

फातिमा ने पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला 2019 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 60 मुकाबले खेले हैं और इसकी 41 पारियों में 35 की औसत से 770 रन बनाने में सफल रहीं हैं। उनके बल्ले से 3 अर्धशतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 90 रन रहा है। इस खिलाड़ी ने 57 पारियों में 26.18 की औसत से 53 विकेट भी चटकाए हैं। उन्होंने एक बार 4 विकेट हॉल लिया है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/26 का रहा है।