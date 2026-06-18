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फातिमा सना ने रचा इतिहास, द हंड्रेड में चुनी जाने वाली पहली पाकिस्तानी महिला क्रिकेटर बनीं
फातिमा सना ने इतिहास रच दिया है (फाइल तस्वीर)

फातिमा सना ने रचा इतिहास, द हंड्रेड में चुनी जाने वाली पहली पाकिस्तानी महिला क्रिकेटर बनीं

लेखन आदर्श कुमार
Jun 18, 2026
09:32 pm
क्या है खबर?

पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम की कप्तान और स्टार ऑलराउंडर फातिमा सना को महिला द हंड्रेड के लिए बर्मिंघम फीनिक्स ने वाइल्डकार्ड ड्राफ्ट के तहत अनुबंधित किया है। इसके साथ ही वह इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में खेलने वाली पाकिस्तान की पहली महिला क्रिकेटर बन जाएंगी। फातिमा को 18.72 लाख रुपये में टीम से जोड़ा गया है। उन्हें ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की लूसी हैमिल्टन की जगह शामिल किया गया है, हालांकि श्रीलंका दौरे के कारण उनकी उपलब्धता सीमित रह सकती है।

बयान

बर्मिंघम फीनिक्स की ओर से आया ये बयान

बर्मिंघम फीनिक्स के निदेशक जेम्स थॉमस ने फातिमा के टीम से जुड़ने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि फातिमा को अनुबंधित करना टीम के इरादों का स्पष्ट संकेत है। थॉमस के मुताबिक, वह पाकिस्तान की कप्तान हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर की तेज गेंदबाज हैं, जो टीम को मजबूती देंगी। उन्होंने यह भी कहा कि वर्कलोड के कारण नहीं खेल पा रहीं हैमिल्टन की जगह फातिमा एक बेहतरीन विकल्प साबित होंगी और टीम को संतुलन प्रदान करेंगी।

अनुबंध

पाकिस्तान के ये खिलाड़ी भी होंगे द हंड्रेड का हिस्सा 

फातिमा इस सत्र द हंड्रेड में अनुबंध पाने वाली पाकिस्तान की तीसरी खिलाड़ी बन गई हैं। बर्मिंघम फीनिक्स के लिए उस्मान तारिक भी नजर आएंगी। वहीं, अबरार अहमद को मार्च में हुई नीलामी में सनराइजर्स लीड्स ने अपनी टीम में शामिल किया था। अबरार के चयन के बाद उन अटकलों पर भी विराम लग गया था, जिनमें कहा जा रहा था कि टूर्नामेंट के नए भारतीय निवेशकों के कारण पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नजरअंदाज किया जा सकता है।

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करियर

ऐसा रहा है फातिमा का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर 

फातिमा ने पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला 2019 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 60 मुकाबले खेले हैं और इसकी 41 पारियों में 35 की औसत से 770 रन बनाने में सफल रहीं हैं। उनके बल्ले से 3 अर्धशतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 90 रन रहा है। इस खिलाड़ी ने 57 पारियों में 26.18 की औसत से 53 विकेट भी चटकाए हैं। उन्होंने एक बार 4 विकेट हॉल लिया है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/26 का रहा है।

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