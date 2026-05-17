टी-20 क्रिकेट में सबसे तेज 3,000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, जानिए शीर्ष पर कौन

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 60वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने गुजरात टाइटंस (GT) को 29 रन से हरा दिया। KKR से मिले 248 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए GT की टीम 218/4 का स्कोर ही बना पाई। GT के लिए सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन (53*) ने अर्धशतकीय पारी खेली। इस दौरान उन्होंने टी-20 क्रिकेट में 3,000 रन भी पूरे किए। आइए इस प्रारूप में सबसे तेज 3,000 रन बनाने वालों पर नजर डालते हैं।

#1 साई सुदर्शन - 78 पारी टी-20 क्रिकेट में सबसे तेज 3,000 रन पूरे करने का रिकॉर्ड अब सुदर्शन के नाम दर्ज हो गया। उन्होंने 78वीं पारी में 36वां रन बनाते ही यह मुकाम हासिल कर लिया। उन्होंने अपने करियर में 43.72 की औसत और 142.17 की स्ट्राइक रेट से 3,017 रन बनाए हैं। इसमें 4 शतक और 21 अर्धशतक शामिल है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 108* रन का रहा है। उन्होंने IPL में 53 पारियों में 48.90 की औसत से 2,347 रन बनाए हैं।

#2 शॉन मार्श - 85 पारी इस सूची में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज शॉन मार्श दूसरे नंबर पर हैं, जिन्होंने 85 पारियों में यह मुकाम हासिल किया था। उन्होंने अपने टी-20 करियर में 215 मैच खेले हैं, जिसकी 212 पारियों में 37.90 की औसत और 128.53 की स्ट्राइक रेट से 7,050 रन बनाए हैं। इसमें 2 शतक और 57 अर्धशतक शामिल है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 115 रन का रहा है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 15 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 255 रन बनाए थे।

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#3 डार्सी शॉर्ट - 86 पारी इस सूची में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज डार्सी शॉर्ट तीसरे नंबर पर हैं, जिन्होंने 86 पारियों में यह मुकाम हासिल किया था। उन्होंने अपने टी-20 करियर में 180 मैच खेले हैं, जिसकी 180 पारियों में 33.13 की औसत और 130.52 की स्ट्राइक रेट से 5,401 रन बनाए हैं। इसमें 2 शतक और 39 अर्धशतक शामिल है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 122 रन का रहा है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 23 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 642 रन बनाए थे।

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