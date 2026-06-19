फाफ डु प्लेसिस ने MLC में लगाया अपना चौथा शतक, बनाए ये रिकॉर्ड्स

आंकड़े

डु प्लेसिस ने लगाया अपना 9वां शतक

अपने हालिया शतक के साथ डु प्लेसिस ने टी-20 शतकों के मामले में क्विंटन डिकॉक, राइली रूसो, साहिबजादा फरहान और अभिषेक शर्मा की बराबरी की। इन सभी बल्लेबाजों के नाम 9-9 शतक हैं। साथ ही, डु प्लेसिस के सभी 9 टी-20 शतक कप्तान के तौर पर आए हैं। उनके अलावा पाकिस्तान के बाबर आजम ने कप्तानी करते हुए 9 शतक जड़े हैं। टी-20 क्रिकेट में कप्तानी करते हुए 5 से ज्यादा शतक लगाने वाले अन्य बल्लेबाज माइकल क्लिंगर (7) हैं।