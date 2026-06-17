महिला टी-20 विश्व कप 2026: इंग्लैंड ने आयरलैंड को हराकर दर्ज की लगातार दूसरी जीत 

लेखा-जोखा

मैच का लेखा-जोखा

मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। बारिश के कारण मैच देरी से शुरू हुआ। आयरलैंड का कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया। ओरला प्रेंडरगास्ट और लुईस लिटिल ने 26-26 रन बनाए। इंग्लैंड के लिए सोफी एक्लेस्टोन ने शानदार गेंदबाजी की और सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए। जवाब में इंग्लैंड ने 17.3 ओवर में 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। कप्तान नैट स्किवर ब्रंट ने सबसे ज्यादा 48 रन बनाए।