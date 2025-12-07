डे-नाइट टेस्ट: ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड को 8 विकेट से हराया, ये बने रिकॉर्ड्स 

लेखा-जोका मैच का लेखा-जोखा मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनकी पहली पारी 334 रनों पर समाप्त हुई। जवाब में कंगारू टीम ने 511 रनों का विशाल स्कोर बना दिया। इंग्लैंड अपनी दूसरी पारी में भी कुछ खास नहीं कर पाई और सिर्फ 241 रन ही बना पाई। टीम के लिए एकमात्र अर्धशतकीय पारी (50) कप्तान बेन स्टोक्स ने खेली। माइकल नेसेर ने 5 विकेट चटकाए। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने 1 विकेट खोकर आसानी से मैच जीत लिया।

शतक जो रूट ने लगाया ऑस्ट्रेलिया में अपना पहला शतक जो रूट ने पहली पारी में 206 गेंदों का सामना किया और 138 रन बनाए। उनके बल्ले से 15 चौके और 1 छक्का निकला। उनकी स्ट्राइक रेट 66.99 की रही। यह ऑस्ट्रेलिया में रूट का पहला शतक साबित हुआ। यह उनके टेस्ट करियर का कुल 40वां और कंगारू टीम के खिलाफ 5वां शतक रहा। इस दौरान उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अपने 1,000 रन भी पूरे कर लिए। इस मुकाबले से पहले उनका ऑस्ट्रेलिया में सर्वश्रेष्ठ स्कोर 89 रन था।

पारी रूट ने हासिल की ये उपलब्धि कुल मिलाकर रूट ने टेस्ट क्रिकेट में अपना 40वां शतक लगाया। वह इस प्रारूप में 40 शतकों का आंकड़ा छूने वाले विश्व के सिर्फ चौथे खिलाड़ी बन गए। उनसे पहले भारत के सचिन तेंदुलकर (51), दक्षिण अफ्रीका के जैक्स कैलिस (45), और ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग (41) यह रिकॉर्ड बना चुके हैं। रूट के अलावा इंग्लैंड की टीम से 30 से अधिक शतक वाले अन्य बल्लेबाज एलिस्टर कुक (33) हैं।

विकेट स्टार्क ने लगातार दूसरे मैच में लिया 5 विकेट हॉल मिचेल स्टार्क ने पहली पारी में 20 ओवर गेंदबाजी की और 75 रन देकर 6 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी रेट 3.80 की रही। इस खिलाड़ी ने लगातार दूसरे मुकाबले में 5 विकेट हॉल लिया। ये उनके टेस्ट करियर का 18वां 5 विकेट हॉल रहा। उन्होंने एशेज सीरीज के इतिहास में छठी बार ये कारनामा किया। स्टार्क ने इस मुकाबले में भी अपने पहले ओवर में बेन डकेट को पवेलियन भेजा।

बाएं हाथ स्टार्क ने रचा इतिहास स्टार्क ने अपनी शानदार गेंदबाजी से इतिहास भी रच दिया। वह टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बाएं हाथ के गेंदबाज भी बन गए। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व गेंदबाज वसीम अकरम का रिकॉर्ड तोड़ा। अकरम ने अपने टेस्ट करियर में 104 मुकाबले खेले थे और इसकी 181 पारियों में 23.62 की औसत से 414 विकेट लिए थे। इस सूची में 355 विकेट के साथ चमिंडा वास तीसरे स्थान पर हैं।

अर्धशतक जेक वेदराल्ड ने जड़ा पहला टेस्ट अर्धशतक जेक वेदराल्ड ने ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में पहले गेंद से ही आक्रामक बल्लेबाजी की और 78 गेंदों में 72 रन बनाए। उन्हें जोफ्रा आर्चर ने अपना शिकार बनाया। अपनी पारी के दौरान वेदराल्ड ने 12 चौके और 1 छक्का लगाया। उनकी स्ट्राइक रेट 92.31 की रही। ये उनके टेस्ट करियर का पहला अर्धशतक रहा। इस खिलाड़ी ने इसी सीरीज के पहले टेस्ट मैच में अपना डेब्यू किया था। उस मुकाबले में वह कुछ खास नहीं कर पाए थे।

इतिहास मार्नस लाबुशेन ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बने मार्नस लाबुशेन ने इतिहास रचते हुए डे-नाइट टेस्ट में 1,000 रन पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी बने। वह 78 गेंदों में 65 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 9 चौके और 1 छक्का निकला। उनकी स्ट्राइक रेट 83.33 की रही। इस खिलाड़ी ने अब तक 10 डे-नाइट टेस्ट मैच खेले हैं और इस प्रारूप में 63.93 की शानदार औसत के साथ 16 पारियों में 1,023 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 4 शतक और 5 अर्धशतक निकले हैं।

स्टीव स्मिथ पहली पारी में स्टीव स्मिथ ने भी जड़ा अर्धशतक स्टीव स्मिथ ने ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में 85 गेंदों का सामना किया और 61 रन बनाए। उनके बल्ले से 5 चौके और 2 छक्के निकले।उनकी स्ट्राइक रेट 71.76 की रही। ये उनके करियर का 44वां अर्धशतक रहा। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ अपना 14वां अर्धशतक लगाया। अब तक इस खिलाड़ी ने 121 टेस्ट मैच खेले हैं और इसकी 215 पारियों में 55.85 की औसत से 10,557 रन बनाने में सफल रहे है। उनके बल्ले से 36 शतक भी निकले हैं।

गेंदबाज स्टार्क बल्लेबाजी में भी छाए स्टार्क ने 141 गेंदों का सामना किया और 77 रन बनाए। उनके बल्ले से 13 चौके निकले। इस खिलाड़ी ने एलेक्स कैरी के साथ मिलकर 42 गेंदों में 33 रन जोड़े। इसके बाद स्कॉट बोलैंड के साथ 164 गेंदों में 75 रन की शानदार साझेदारी निभाई। ये उनके टेस्ट करियर का 12वां अर्धशतक रहा। इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 5वां अर्धशतक जड़ा। इस खिलाड़ी ने अब तक इंग्लैंड के खिलाफ 24 टेस्ट में 688 रन बनाए हैं।