चमारी अट्टापट्टू ने कमाल की पारी खेली (फाइल तस्वीर)

चमारी अट्टापट्टू ने महिला टी-20 विश्व कप में अपना पहला शतक जड़ा, ये रिकॉर्ड्स बनाए

लेखन आदर्श कुमार 10:57 pm Jun 23, 202610:57 pm

क्या है खबर?

श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम की कप्तान चमारी अट्टापट्टू ने महिला टी-20 विश्व कप 2026 में आयरलैंड महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ शानदार शतकीय पारी (106*) खेलकर इतिहास रच दिया। वह इस टूर्नामेंट में श्रीलंका की ओर से शतक लगाने वाली पहली बल्लेबाज बनी। उनकी शानदार पारी के दम पर श्रीलंका को बेहद महत्वपूर्ण जीत मिली। उन्होंने इस पारी के साथ कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए। ऐसे में आइए उनकी पारी और रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।