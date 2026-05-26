IPL के प्लेऑफ मैचों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले गेंदबाज 

#1 आकाश मधवाल (5/5 बनाम LSG, 2023) आकाश मधवाल ने IPL 2023 के एलिमिनेटर मुकाबले में MI से खेलते हुए LSG के खिलाफ घातक गेंदबाजी की थी। मधवाल ने मैच में 3.3 ओवर में 5 रन खर्च करते हुए 5 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया था। यह IPL प्लेऑफ का पहला 5 विकेट हॉल था। मधवाल के प्रदर्शन के कारण ही LSG ने अपने अंतिम 8 विकेट 32 रन के भीतर गंवा दिए थे। MI ने 81 रन से मैच जीता था।

#2 मोहित शर्मा (5/10 बनाम MI, 2023) IPL 2023 के क्वालीफायर-2 में GT ने मुंबई इंडियंस (MI) को हराते हुए फाइनल में प्रवेश किया था। GT को 62 रन से मिली बड़ी जीत में तेज गेंदबाज मोहित शर्मा ने अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने केवल 2.2 ओवरों में 10 रन देकर 5 विकेट लेते हुए शानदार प्रदर्शन किया था। मोहित ने सूर्यकुमार यादव के रूप में पहला विकेट लिया था। इसके बाद उन्होंने विष्णु विनोद, क्रिस जॉर्डन, पीयूष चावला और कुमार कार्तिकेय को आउट किया था।

Advertisement

#3 डग बोलिंगर (4/13 बनाम DCH, 2010) IPL 2010 के दूसरे सेमीफाइनल में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) ने डेक्कन चार्जर्स (DCH) को 38 रन से हराया था। उस मैच में CSK ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 142/7 का स्कोर बनाया था। जवाब में चार्जर्स की पारी सिर्फ 104 रन पर ही सिमट गई थी। CSK की इस 38 रन की जीत में डग बोलिंगर की अहम भूमिका रही थी। इस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज ने 13 रन देते हुए 4 विकेट अपने नाम किए थे।

Advertisement

#4 धवल कुलकर्णी (4/8 बनाम RCB, 2016) IPL 2016 के क्वालिफायर-1 मैच में RCB के खिलाफ धवल कुलकर्णी ने गुजरात लायंस (GL) की ओर से खेलते हुए यादगार प्रदर्शन किया था। उन्होंने पावरप्ले के दौरान क्रिस गेल, विराट कोहली और केएल राहुल जैसे दिग्गज बल्लेबाजों को आउट कर दिया था। धवल ने मैच में 3 ओवर के अपने स्पैल में केवल 8 रन देकर 4 बल्लेबाजों को आउट किया था। हालांकि, GL को उस मैच में 4 विकेट से हार झेलनी पड़ी थी।